抗衰老｜5大引致皺紋的壞習慣　戒掉即少9成　比搽防皺產品更有效

長皺紋是許多愛美女性的煩惱，但不只隨著年齡增長皺紋會變多，就連不良的壞習慣也會讓皺紋不知不覺找上門。



以下就盤點5個一般人常犯的「長皺紋壞習慣」快來看看你是否不小心踩雷了，只要改掉這些壞習慣，就可以預防9成以上的皺紋生成，比擦保養品更有感！

5個長皺紋的壞習慣，現在才知道的姐妹們趕快戒掉吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 長期側睡

什麼躺著也會中槍？習慣側睡的人，因為臉部單邊受力較多，也容易受到壓迫，當枕頭的平面張力與臉部的壓力不斷地反覆摩擦，就會在無意識中導致臉上皺紋增加，建議可以多仰躺或是將枕頭套換成絲質等摩擦力較小的材質，就能避免皺紋纏身囉！

2. 愛吃甜食

你不是真的老！5個一般人常犯「長皺紋壞習慣」通通改掉皺紋少9成、比擦保養品更有效長皺紋可不只是老年人的專利，有時候皺紋、斑點更是吃糖吃出來的，因為高GI食物，像是蛋糕、手搖、炸物等等，會使葡萄糖進入血液中，與蛋白質分子結合，讓肌膚細胞產生糖化作用，最終導致肌膚彈性纖維變得僵硬，開始長滿臉的皺紋和斑點，看到裡就知道不想長皺紋，還是少吃甜食為妙呀！

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3. 熬夜晚睡

大家有沒有發現每次熬夜完，不只臉氣色變差、皺紋好像也跟著加深了，最大的關鍵就在於，身體沒有足夠的休息，會導致身體新陳代謝變緩慢，導致肌膚變粗糙、失去彈力、易長皺紋，記得每天至少要有充足睡眠7~8小時，睡得好皮膚才會好！

4. 用熱水洗臉

隨著天氣轉涼，或是想節省時間邊洗澡邊洗臉，導致許多水水都習慣用熱水洗臉，但熱水可說是肌膚的老化殺手，一旦洗臉水溫過高，就很容易導致臉部微血管擴張、肌膚變得脆弱敏感，接下來就是進入衰老、長皺紋的無限循環裡，平常建議還是用約莫36~37度的「溫水」洗臉為佳，大家可以抓和自己體溫差不多即可。

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5. 長時間待在冷氣房

什麼！乖乖待在室內、不出去曬太陽，也會讓肌膚老化長皺紋？夏天開冷氣、長期待在冷氣房，很容易導致空氣吸走臉部水分，導致皮膚乾燥、加速皺紋生成，如果真的要長久待在冷氣房，千萬別忘了噴保濕噴霧或是擦乳液來預防肌膚水分蒸發唷！

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