女生腎虛脾弱顯老又易胖！8個養生動作 每天按摩可助抗衰老/養顏

【養生方法/女生養生】中醫角度而言，春夏秋冬四季都有對應的養生方法，而秋天應以滋潤養生優先，冬天則主打限時進補養生，除了飲食茶療等方法可以養生，平日亦可以借助養生偏方，例如按摩、刮痧、泡腳、蒸身、腳貼等方法。



秋冬時分日夜溫差變大，天氣變得涼爽，為了對抗寒冷，食慾與睡眠時間會隨之增加。而寒冷氣候亦容易影響脾胃的陽氣，胃痛、腹脹、季節性便秘與食慾不振等問題都會找上門來。脾胃的陽氣長期受到損害，容易產生腎虛脾弱的問題，而腎虛脾弱對女生的影響更為大，因為脾胃被喻為「後天之本」，承擔著食物消化與滋養的重任；脾胃不好更會促使到皮膚提前衰老、身材走樣等問題，絕對是女生的天敵！

女生腎虛脾弱顯老又易胖！（《當你沉睡時》劇照）

想急救養生、避免腎虛脾弱的話，就要改變生活作息、飲食習慣、保持情志舒暢或是避免外邪侵入。另外，根據中醫角度，肚子是全身的縮圖，以肚臍為中心點按摩有自我保健的效果。因為肚臍的位置在三焦經上，中醫將人體軀幹部的胸腔和腹腔歸於三焦,並分為上焦、中焦和下焦三個空間合稱為「三焦」，而所有臟腑都位於這個空間當中。

按摩肚子助自我保健 每天8分鐘回復年輕健康

搓腹的功效顯著，不但可以調理腸胃，亦可以改善便祕、經期不適、肥胖等問題，大家若想參考跟練的話，亦可以參考網友「Mao嗷嗷呢」以下的搓腹分享。

搓腹養生：1. 按摩巨闕穴 21次

巨闕穴位於上腹部，左右肋骨相交之處、肚臍中上約6寸位置，按摩這個穴位對於治療胃腸疾病很有功效。大家可以以三指重疊的手法，先順時針按壓，再作逆時針按摩。

搓腹養生：1. 按摩巨闕穴 21次（RED@Mao嗷嗷呢）

搓腹養生：2. 順時鐘按摩腹中與腹側 21次

繼續保持三指重疊的手法，以順時針打圈方式，從巨闕穴向下按壓，直到按至曲骨穴，約為腹下部、恥骨聯合上緣上方。再將兩手向兩側分開，向上打圈方按摩腹側至巨闕穴。

搓腹養生：3. 向下推按腹中 21次

繼續保持三指重疊的手法，從巨闕穴向下推按至曲骨穴，這樣可以一次針對多個腹部穴位：中脘穴、水分穴、神闕穴、氣海穴及關元穴，有助改善日常腹部悶痛、便祕、經痛、性愛後腹痛等。

搓腹養生：3. 向下推按腹中 21次（RED@Mao嗷嗷呢）

搓腹養生：4+5. 逆順時鐘按摩肚臍 各21次

中醫有道說「臍通五臟，真氣往來之門也，故曰神闕。」肚臍中心有著神闕穴，而神闕穴主要用來調節五臟，溫中、止痛、止瀉，多按摩能夠起到增強體力的作用。

搓腹養生：4+5. 逆順時鐘按摩肚臍 各21次（RED@Mao嗷嗷呢）

搓腹養生：6. 向下按壓左腹側 21次

這步則以三指的手法從巨闕穴旁，向下推按左腹側。若果你比較容易肚瀉、便秘、腹脹的話，多按摩天樞穴、大巨穴則會能夠疏調大腸、理氣消滯。

搓腹養生：6. 向下按壓左腹側 21次（RED@Mao嗷嗷呢）

搓腹養生：7. 向下按壓右腹側 21次

這步則以三指的手法從巨闕穴旁，向下推按右腹側。另外，多按摩天樞穴、大巨穴亦可以改善睡眠質素。

搓腹養生：7. 向下按壓右腹側 21次（RED@Mao嗷嗷呢）

搓腹養生：8. 盤坐搖旋

最後可以盤腿而坐，將上身輕微向前弓，再以逆、順時鐘搖旋整個人，能夠放鬆全身以及舒緩腹部緊繃。