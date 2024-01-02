減肥｜辣媽驚人前後對比相 4招狠減37磅：無痛戒糖、爛面變少女肌

【減肥方法｜抗糖｜瘦身方法】不少女生都愛吃甜點和喝手搖飲，然而這些食物都暗藏許多糖分，當身體吸收後會引發糖化反應，不僅會增加體重變肥胖，還會使肌膚加速老化﹐但完全戒斷含糖食品往往都很痛苦且難以長時間堅持。早前都有位小紅書博主喬米米，分享自己戒糖2年來的變化，由一開的爛面到重返嬰兒般的白滑，以及體往由65公斤（約143磅）減至48公斤（約105磅），使用的方法都是健康有效，而且也很容易維持下去的！



（小紅書@喬米米）

戒糖分初、中及高三個階段

這位小紅書博主喬米米，從她近期分享的照片可見她擁有緊緻白滑肌膚和好身材，難以看得出她已是30歲和育有小朋友，但她不時在帖文中分享，她也曾經歷過爛面和肥胖。喬米米在帖文中分享過自己成功以戒糖方式，將體重狠減17公斤（約37.5磅），也使肌膚回復至健康好狀態，她把戒糖階段分開初、中及高三個階段，以循序漸進方式進行更易持續進行。

戒糖初、中及高三個階段：

初階：不喝奶茶（含糖飲料）及不吃甜點，慢慢減少吃可自行分辨的高糖加工食品，其他食物照常吃。

中階：初階持續，選擇食用低糖的天然食物。

高階：中階持續，配合運動代謝，內服及外用抗糖產品



無痛戒糖方法1. 飲食控制糖分攝取（小紅書@喬米米）

無痛戒糖方法1. 飲食控制糖分攝取

從喜歡吃甜品和飲手搖飲，一下子完全戒斷是很難做到，也很容易復吃和飲。喬米米表示可從「加工糖」開始減少，畢竟我們從天然食物中攝取的糖分已經足夠身體運作！初階戒糖建議把奶茶、果汁、拿鐵，改成檸檬水、花茶、黑咖啡、植物奶；把蛋糕、甜食換成堅果、黑巧克力、蘇打燕麥餅乾。在身體習慣後進入中階段，就可以比較容易把精緻碳水：白飯、麵、饅頭等，換成糙米、黑米、麥片。

無痛戒糖方法2. 透過運動代謝糖分（小紅書@喬米米）

無痛戒糖方法2. 透過運動代謝糖分

在剛開始或後期，假如遇到很難忍住不吃含糖食品，喬米米可以提前進入運動階段，幫助體內糖分代謝，透過慢跑、跳繩、爬樓梯、有氧操、瑜珈等運動，可以達到代謝跟瘦身的雙重效果。

無痛戒糖方法3. 戒糖高階段的內服（小紅書@喬米米）

無痛戒糖方法3. 戒糖高階段的內服

當到了戒糖高階段﹐喬米米還會在選擇使用一些有抗糖成分的護膚品，像是抗糖面膜就可以當作每周的密集護理，此外她還會服用抗糖飲。她認為保養品的抗糖作用其實就是抵抗糖化帶來的暗黃粗糙和老化，以及可能出現的痘痘和粉刺等皮膚問題。

無痛戒糖方法4. 養成抗糖化的好習慣（小紅書@喬米米）

無痛戒糖方法4. 養成抗糖化的好習慣

喬米米還分享一些如何從日常養成抗糖化的習慣。她表示身體裡多多少少必然會有糖份的存在，會不會糖化反應到我們的臉上，還要平常在細節上注意，包括：少熬夜、多泡腳、認真防曬，都是可以減輕糖化反應在臉上的程度。

(資料來源 : 小紅書@喬米米）