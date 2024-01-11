減肥｜23歲女為做模特兒瘋減44磅：暴食再扣喉催吐 致留3大後遺症

減肥｜時常看到窈窕的模特兒，總會不由自主心生羨慕，但其實早有不少知名模特兒分享過他們是以不健康的斷食方法，達至短時間內體重大幅下降。近日有一位23歲女生為了模特兒工作，以錯誤的飲食習慣來減肥，導致身體出現嚴重後遺症，當她發現問題時已後悔莫及，盼以自身經歷告戒大眾不用效仿她。



23歲女為模特兒工作瘋狂減肥（小紅書@東北呂燕兒）

23歲女為模特兒工作瘋狂減肥

這位23歲女生「呂燕兒」在社交平台小紅書上，分享自己現時是一名自由模特兒，身高178cm，體重97Kg（約106磅）﹐她稱現時因她身型獲得稱讚或羨慕時，也不覺得是甚麼光榮的事。據她帖文分享，在大學時期，她開始在意外貌和身材，所以學習化妝和減肥，但也因此掉進深淵出現暴食問題。

出現飲食失調問題：暴食後扣喉催吐（小紅書@東北呂燕兒）

出現飲食失調問題：暴食後扣喉催吐

由出現飲食失調問題至今已有4年，起初3年該名女生也不覺是問題，她只是覺得自己單純吃多了，接下來幾天只要不吃體重就會下降。直至她在去年（2023年）4月，正式成為模特兒，控制體重成為她的工作一部分，繼而使她進入另一個減肥的深淵——扣喉。她指在嚴重時期是，她在上海工作的半年每天需要面試，讓她承受著巨大的心理壓力，症狀也越發嚴重。

出現飲食失調問題：暴食後扣喉催吐（小紅書@東北呂燕兒）

「呂燕兒」描述那段時期白天如正常人般生活，但當晚上回家後就會以暴食方式紓解壓力，她分享到有很多次明明吃到很倦很睏，但還是控制不住地將食物塞進嘴巴內。而當暴食過後，她就會去廁所催吐，甚至有時候不小心睡著了，她也會定鬧鈴睡20分鐘再起床去吐。

永遠趕不上的審美觀

而她這樣的瘦身方式，使她成功在一年內減掉約44磅，讓她擁有了骨感的身型。但模特兒減肥的路並不簡單，她的經理人竟指她的身形太瘦，會顯得頭有點大，建議她再練點肌肉，讓頭部和肩膀比例看起來更好看。

暴食扣喉帶來3大後遺症

而「呂燕兒」也在帖文中，提到自己一直不敢檢查身體，但能夠察覺身體慢慢變差，同時講到暴食扣喉帶來的3大後遺症：

1. 她沒有用手去扣喉，所以手上沒有疤痕，但會在嘔吐時用力捏肚皮，導致肚皮上有一部分是黑色的；

2. 頸部變粗：因為食物不停逆流吐出，喉嚨會被撐開，頸部就變粗了；

3. 心理問題：每天都會感到自責和懊悔，心理因此受到影響，所以當有人說羨慕自己瘦時，她並不會覺得是甚麼光榮的事情。



最後「呂燕兒」希望大眾以她為戒，不要被世俗審美觀影響，胖有胖的美，瘦有瘦的美，她寄語：「我們是自己的大女主，我們的人生不應該被外界主導。」

資料來源:（小紅書@東北呂燕兒）