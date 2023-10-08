節食減肥/愛喝微甜珍奶容易內臟脂肪高？台醫分享3招減脂減肥法

【減肥/減肥方法】不少女生對於減肥都相當熱衷，為著減肥運動、減肥食譜、減肥方法而努力。不過人體除了皮下脂肪，亦有內臟脂肪，比起單一的數字追求、體重管理，我們更應該針對自己的體脂，增肌減脂並行之下才能令瘦身效果更明顯。



原來減肥並不是單靠吃得少，不想自己成為「泡芙人」內臟脂肪高的話，大家不妨一起了解更多吧！近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：胃腸肝膽科醫師 錢政弘、中醫師 吳明珠、營養師 劉怡里、陳少偉教練及潘瑋翔主廚等人探討內臟脂肪高的危機以及如何能夠減少內臟脂肪。

節食減肥/愛喝微甜珍奶容易內臟脂肪高？（YouTube@健康2.0）

這5種人容易內臟脂肪高 小心健康危機！

錢醫師指正常女生的內臟脂肪指數約為2到4，男生的則為4到6，若果指數在10到14的話則是偏高，可能有脂肪肝的風險；若果超過15以上則需要馬上求醫。內臟脂肪指數過高的話，不單會造成脂肪肝、脂肪胰，更會造成不少健康風險：身體發炎、三高疾病（高血壓、高糖尿、心臟病）、中風等。節目中，醫師們亦指出 若有以下習慣的女生亦要多加注意！

1：BMI超過35、腰圍大



雖然要準確算出內臟脂肪，主要要仰賴電腦斷層掃描，不過當內臟脂肪堆積，通常BMI都會偏高，另外脂肪亦會集中反映在腹部周圍。若果四肢纖細但腰圍略粗，亦可能是健康警號，要小心了！

2：愛喝手搖珍奶、甜食



愛喝手搖珍奶、甜食的話，因為當中的精緻澱粉、脂肪與糖份偏高，所以長期攝取很容易令內臟脂肪高！

3：習慣節食減肥



女生減肥時普遍都會選擇控制飲食，不過長期節食減肥的話會影響體內瘦素分泌，令飢餓素上升，當回復正常飲食時就會令身體更加偏好吸收澱粉食品。

4：生活壓力大、常捱夜



現代都市人的生活節奏急促，工作、情緒壓力等會令體內壓力荷爾蒙增加，皮質醇的分泌量就會增加，多餘的皮質醇會縮小大腦，導致知能障礙、降低大腦活動能力。錢醫師亦補充有研究指出，每天睡眠時間5小時以下或缺乏良好睡眠的話，容易增加11%的內臟脂肪，只需5天就會胖1公斤！

5：停經後的女性



停經後婦女停經後因荷爾蒙減少，因缺乏雌激素的保護，脂肪代謝速度變慢，傾向膽固醇及三酸甘油酯合成保護因子變少，因此使得內臟脂肪變多。

台醫分享3招減脂減肥法：穴位按摩/食療/有氧運動

既然內臟脂肪過高的話會造成不少健康風險，到底應該做什麼才能改善體質，將減肥功效發效得最好呢？醫師們則分享了3大減脂減肥妙法：

減脂減肥法：1.穴位按摩

吳中醫師指普遍內臟脂肪高的人，體質都是偏痰濕肝鬱，容易蘊結聚積不得發所以更容易堆積脂肪。為了要讓氣血通順、解鬱結，吳中醫師建議大家可以按3個穴道：內庭、勞宮、太衝穴，這樣可以健脾解熱之餘，降低食慾，達至減肥瘦身功用。

吳中醫師分享3大瘦身健脾穴道！（YouTube@健康2.0）

減脂減肥法：2.食療

想減脂減肥，當然要從清淡飲食中著手，大家可以多進食高蛋白質的原型食物、少油少糖為佳。另外若是經常外食的話，亦要在餐飲間選擇蔬菜、高纖澱粉。吳中醫師亦分享「清肝消脂茶」及「清胰茶」，可以幫助大家祛濕清熱、健脾。

減脂減肥法：3.有氧運動

陳少偉教練指有氧運動例如是慢跑、跳舞、游泳等運動都有不錯的燃脂效果，能夠訓練心肺功能同時管理體重。而如果在家都想進行到有氧運動，陳少偉教練分享了一套「深蹲跳繩變化版」，先進行跳繩再接著進行深蹲！