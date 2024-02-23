減肥｜6大天然食物：促進身體代謝、燃脂度高 輕鬆養出不易胖體質

【減肥方法/高營養食物】減肥作為女生一生的戰爭，想要輕鬆不長胖，除了要有自律心去規限自己的飲食、搭配運動外，還有什麼減肥方法、減肥食療能夠長期跟從的呢？想要瘦得健康又安全，當然不一定要每餐白烚蔬菜、白烚雞蛋、白烚雞胸餐單才有效。



台灣營養師 宜婷就分享了6大天然食物，可謂「超級燃脂食物」，能夠幫助改善體質、能量代謝，十分合適想要輕鬆養出不易胖體質的女生！

天然減肥食物：1. 咖啡

咖啡可算是每個OL女生的命根，一杯就能夠促進新陳代謝、提神，不過想要發揮咖啡最大的減肥功效，除了不加糖、奶外，亦可以在運動鍛鍊前的半小時到1小時前喝黑咖啡，就能夠提升燃脂、脂肪利用的功率。​

天然減肥食物：1. 咖啡（freepik）

天然減肥食物：2. 藻類

藻類營養價值豐富，含有褐藻醣膠、葉綠素、藻褐素、水溶性膳食纖維等營養成分。大家可以多吃紫菜、髮菜、海帶芽、海帶、岡村枝管藻（水雲）等藻類，能夠幫助調節血糖、血脂，亦可以吸附飲食內的多餘油脂、促進腸道蠕動，排放腸道內囤積的廢物。​

天然減肥食物：3. 三文魚

三文魚作為含有豐富omega-3、不飽和脂肪酸的白肉，是件高蛋白質、好油脂的食物選擇，能夠幫助燃脂、幫助抗氧化、減少身體發炎，適量補充健康油脂才能更好的增肌減脂。​

天然減肥食物：3. 三文魚（freepik）

天然減肥食物：4. 辣椒

有研究指出辣椒內的辣椒素，能夠提高運動表現、促進身體代謝脂肪的速度、抑制食慾，增加飽足感，從而達到變瘦的效果。不過宜婷提醒大家，辣椒素比較刺激，如果腸胃道敏感則要注意不要過量攝取，避免燃脂不成，反而對身體造成負擔。

天然減肥食物：4. 辣椒（freepik）

​天然減肥食物：5. 乳酪

一提到減肥，不少女生都會聯想起乳酪，希臘乳酪（Greek Yogurt）好處多多，能夠促進身體代謝、幫助腸道減少壞菌、增加好菌，達到減肥功用。

​天然減肥食物：5. 乳酪（freepik）

​天然減肥食物：6. 蘋果醋

蘋果醋經常被人大讚減肥功效，因為蘋果醋當中所含的醋酸、檸檬酸、蘋果酸、果膠與酵素等成分，可以激活身體中的消化酶數量，從而幫助分解及消化胃中的食物，更可以增加胰島素敏感性的效用，令身體轉變成容易燃脂的狀態，減肥就自然事半功倍。