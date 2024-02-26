3格餐盤減肥法喪減54kg！韓妞從118減到64公斤　4食譜好味又飽肚

本來一度胖到破百公斤的韓妞，靠著自創的「三格餐盤瘦身法」成功鏟肉54公斤，將自己瘦到64公斤。



在瘦身期間，她分享一定要養成三餐正常吃的習慣，並且了解瘦身的節食並不是無味的食物，而是如何選擇有味卻又對身體好的飲食，才能成功持之以恆的瘦下去。

以下，就讓我們一起來看看她的瘦身食譜有哪些吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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三格餐盤瘦身法食譜

1. 燕麥片+牛肉丸+蛋捲配菜

三格餐盤瘦身餐大多是韓妞帶去公司當午餐時的便當。像是這份午餐，以燕麥片代替米飯，燕麥片中的膳食纖維可以促進腸胃蠕動，對於消化非常有幫助，搭配牛肉丸的蛋白質與泡菜和蔬菜，一份就能吃到熱量不會過高，但同時又有飽足感還有營養的餐點。

2. 奇異果+水煮蛋

就算是早餐，韓妞也會用三格餐盤來裝！像是早餐會在餐盤中放入奇異果與水煮蛋。雖然奇異果的營養滿滿，同時也能達到促進腸胃蠕動的效果，但水果的糖分都很高如果過量的話還是會發胖，因此裝在餐盤中更可以控制自己的分量。再搭配一顆水煮蛋，則可以為早晨補充蛋白質。

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3. 牛油果+納豆+吞拿魚+五穀飯

適量的牛油果不僅可以達到降低食慾還有飽足感的效果，同時還能有效減少腹部脂肪堆積，是瘦身時期的好幫手！而納豆因為屬於發酵食品，因此也能幫助瘦身還有預防心血管疾病。這份午餐可以說是飽足感十足而且又美味，同時卻每一道都是減肥時期必吃的好東西。

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4. 櫛瓜+肉片+辣椒+炒蛋

這份瘦身餐看起來也非常好吃！以櫛瓜來當作主要的蔬菜，櫛瓜熱量很低而且還含有葉酸、鐵等對女生很好的營養素，非常適合貧血的人可以多吃！而辣椒則是可以促進新陳代謝，達到流汗排出體內老廢物的效果，再搭配一些調味過後的肉塊，可以豐富午餐的美味程度。最後韓妞有時候會再另外搭配米飯，稍微增加飽足感。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】