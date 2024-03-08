38婦女節優惠香水低至35折！7款LANVIN、Hermès等人氣款只$188起

38婦女節優惠都非常吸引，不妨趁機購入香水，為家居增添療癒舒適的氛圍。對不少女生而言，香水有著令人著迷的魅力，無論瓶身包裝或香氣，都散發出放鬆或夢幻的感覺，有的背後更訴說著一個個醉人故事。以下盤點7款人氣的優惠香水，當中包括Miu Miu、CHANEL及Hermès等，價錢低至35折。



香水有著令人著迷的魅力。(《長大》劇照)

38婦女節優惠香水1. LANVIN 光韻冰曦女性淡香水 30ml

以優惠價 HK$188 購買（原價HK$543，即35折）

以甜美可愛的小圓瓶吸引目光，配搭霓紅透紫及銀白色，看來充滿夢幻感覺。而瓶帽上鑲嵌的白色閃石，寓意永恆的愛及純潔，無論送人或自用都適合。淡香水以清中的蓮花葉和火龍果，作為氣味旅程的開端，其後的水茉莉和鈴蘭花香，以及基調的雪松、水晶琥珀和麝香，更帶有柔和溫婉的感覺，非常適合甜美的女生。

38婦女節優惠香水1. LANVIN 光韻冰曦女性淡香水 30ml (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠香水2. COACH 逐夢之旅女士濃香水 60ml

以優惠價 HK$370 購買（原價HK$666，即56折）

氣味較清甜的一款香水，先是聞到蜜梨的馥郁甜味，糅合清淡的梔子花，並以仙人掌及龍涎麝香，來平衡甜度，感覺充滿少女般的夢幻感覺。香水瓶以粉紅和透明感包裝，瓶蓋上是一朵精美小花，展現出春日活力感覺。

38婦女節優惠香水2. COACH 逐夢之旅女士濃香水 60ml (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠香水3. Miu Miu 春日花園女性淡香精 100ml

以優惠價 HK$555 購買（原價HK$886，即63折）

個人而言挺喜歡的其中一款氣味，通常在沉悶的空間氣氛下使用，清新香氣令人提起精神。香水靈感源自初春乍醒的大地，以花香和清新草香調吸引注意，配合鈴蘭、朝露和忍冬花，感覺舒適幽香。

38婦女節優惠香水3. Miu Miu 春日花園女性淡香精 100ml (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠香水4. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml

以優惠價 HK$678 購買（原價HK$1,628，即42折）

不少人都曾推薦這款香水，以白玫瑰花瓣和白麝香為主調，結合清香的鳶尾，就如剛洗的棉質床單般，予人寧靜和柔軟舒適的感覺。再加上品牌的簡約美學基因，以及香水簡約包裝設計，讓人心情變得輕鬆愉悅。

38婦女節優惠香水4. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠香水5. ANNA SUI 最新迷你香水套裝

以優惠價 HK$245 購買（原價HK$437，即56折）

香水相信是不少女生想收到的禮物，以精美包裝的香水瓶，俘虜大量少女心的Anna Sui，其迷你香水套裝是不二之選。這款則包括童話獨角獸淡香水、綺幻星夜淡香水、許願精靈淡香水、果漾聖代粉紅柚惑淡香水及漾聖代樂夏百香淡香水，外觀充滿童趣魅力，非常適合送給愛收藏香水的女生們。

38婦女節優惠香水5. ANNA SUI 最新迷你香水套裝 (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠香水6. Hermès 空中花園中性淡香水 50ml

以優惠價 HK$465 購買（原價HK$746，即62折）

氣味以自然中性為主，Hermès香水將花園裡的蘋果和甜梨，糅合清新自然的青草、羅勒和迷迭香等，加上玫瑰和木蘭花的知性氣味，最後再帶有青淡淡的泥土芳香，充滿自然舒適的魅力。

38婦女節優惠香水6. Hermès 空中花園中性淡香水 50ml (Golden Lifestyle/ 01Mall)

38婦女節優惠香水7. CHANEL 可可女士淡香水 100ml

以優惠價 HK$898 購買（原價HK$1,290，即7折）

帶有活潑少女魅力的COCO系列，這款以清新東方調為基礎，將優雅的玫瑰花，糅合義大利茉莉花香調，呈現出舒適輕逸的感覺，令人沉醉於這軟綿的感覺之中。