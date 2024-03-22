拒早10分鐘上班、加班換補鐘！老闆怨年輕人態度欠佳　反被網民鬧

老一輩的人總喜歡把「一代不如一代」掛在嘴邊，表達對年輕人的不滿。



有網民抱怨，他開設餐飲店聘用90後及00後年輕人，但他們卻不願意遵守提早十分鐘上班的規定，加班換補休也沒有人自願，甚至不跟老員工交流，下班只想準時離開。其他網民狠酸，沒理由要求員工提早到，加班也該支付加班費，只提供最低時薪，就不該期待員工付出更多。

世代不同，打工仔的工作心態也起了變化：（按圖了解）

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一名網民在論壇Dcard發文表示，他的朋友開設餐飲店，聘用的員工多是90及00後的年輕人，他抱怨年輕人都很有個性，罵幾句不爽就馬上離職，公司規定上班要提早十分鐘打卡換制服，卻沒有員工遵守。

該網民的朋友說，老闆希望員工加班，可以換補休時數，卻沒有員工自願。下班時間一到就急着離開，不願意跟老員工交流，導致同事之間非常陌生。他抱怨，「來上班本來就要有基本態度，現在年輕人真的超多擺爛仔，現在八九年級生真的都這樣嗎？」

該網民則說，他自己工作遇到的年輕同事不會動不動就離職，但確實很少交流，下班就裝不認識，就算上司提議聚餐，也都只有老員工參加，新進人員都說有事，不願加入，他好奇「大家都不社交了嗎？」

其他人則留言：

・「提早十分鐘？店9點開設8點半打卡啊，要提早到，那我下班可不可以提早到家？加班不給錢，給補休？打工仔誰管你補休，想要事情提早做完，錢多給一點，還有聚餐，幹嘛跟不熟的人吃飯，我回家看劇配飯不香嗎？社交？也要看值不值得社交吧，183時薪我社交個屁，反正下一家也是這價格。以上大概是新人心態，公司沒有甚麼值得我付出的，開185我把事情7788做好就行了，要求太多，我換一家公司拿香蕉而已」



還有人說：

・「笑死提早10分鐘你又不給錢，加班換補休？我幹嘛不直接休」

・「提早10分鐘打卡會給加班費嗎？加班可以換錢嗎？上班確實要有基本態度沒錯，但只給183，那我就做183該做的事情」

・「很簡單啊，現代人沒以前奴了，以前做最壓榨的工作慢慢存錢還是可以買車買房，現在繼續奴連自己都餵不飽，可能還換來一身職業傷害，業主在意員工的素質，員工也想找CP值好的工作啊，拿香蕉當然只請得到猴子」



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