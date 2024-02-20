上司暗藏「死亡筆記」！專記下屬犯錯事項　方便隨時翻舊帳、告狀

上司在帶領團隊時，必須要用對方法才能凝聚員工的向心力，讓團隊走得長遠，反之，用錯方法則讓員工苦不堪言。



一名網民近日無意間發現上司有一本「死亡筆記本」，裏面鉅細靡遺地紀錄每位員工的錯誤，讓他相當無言。

遇上這樣的上司，確實很易令人神經壓張！（按圖了解）

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一名網民在Dcard以「不小心看到我上司死亡筆記本」為題發文，提到有一次上司不在座位，他將文件放到上司桌上時，無意間發現一本筆記本，內容寫着某位即將離職的同事，從入職至今犯的錯誤，例如打瞌睡、上司奪命連環扣才接聽電話等，且犯錯的時間、地點皆相當詳盡。

事主瞄完上司筆記本內容後，才明白為何上司對每位員工犯的錯都能記得非常詳細，直呼這根本是一本「死亡筆記本」。事主回憶，每年度的考核，上司都會翻員工的舊帳，連離職很久的同事，都經常拿出來批評一番，「若惹他不高興，他就會針對這些事情開刀，甚至跑去跟上面長官告我們狀」。事主認為，如果上司能拿一半紀錄「死亡筆記本」的精力，用在工作上，也許能減少他人的反感，也能增進與合作廠商的溝通。

許多網民認為事主上司的作法相當小心眼：

・「真是負能量滿滿，同意事主說的，如果他能把一半心力放在工作上，對他自己、對同仁、對公司都會比較好」

・「記下來，然後要報仇嗎？光想就毛骨悚然」

・「把離職員工拿出來鞭、翻舊帳甚麼的，表示心眼很小吧？講難聽的，今天看一個人不順眼，連呼吸都有錯。」

・「可以離職了，心眼那麼小的人，能做的了甚麼大事嗎？」



但也有網友抱持不同的看法：

・「把事做好，就不怕被做紀錄」

・「上司不用打考核嗎，記下來很正常吧？」

・「撇除上司個人，記筆記算用心的吧？不然有些公司，都是馬屁精領最多，也沒有比較好」

・「我覺得很正常欸，不然打考績就會有很多爭議，當上司被質疑為何打低分時也可以拿出具體事證來證明」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】