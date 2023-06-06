誰是職場第一等苦人？擔任「這個職位」慘當公司三文治難有人體諒

後疫情時代，多數員工對於薪資福利和工作彈性有更多想法，他們希望公司能做出改變；而高階經理人也期待中階主管對於工作有更彈性的做法。來自上層與基層的壓力，以及彈性辦公帶來的改變，正讓中階主管的壓力倍增！



位於布拉格的一家 IT 公司的主管弗拉達．藍傑洛維奇（Vlada Randjelovic）對於彈性辦公帶來的改變深有所感，「包括招募過程，你可能會聘請一個只在視訊中看過的員工，你組建的遠端團隊開始有他們自己工作文化，（中階主管）只有很短的時間去反應，」也因此中階主管的壓力、過勞與職業倦怠與日俱增。

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根據美國智庫 Future Forum 去（2022）年 10 月針對 1 萬 766 名知識型工作者的調查顯示，管理階層中有 40% 的人表示他們對工作的壓力和焦慮增加了；20% 的人感到他們的工作與生活面臨失衡危機；15% 的人則有工作滿意度下降問題，這些現象又以中階管理者最為嚴重，大型企業中的中階主管在工作與生活平衡方面得分最低，同時壓力和焦慮水平最高。 可說是組織裡最不快樂的族群。

中階主管為何是組織裏最不快樂的人？

中階主管的難處在於，夾在員工和高層之間，必須為兩種相互矛盾的意見採取行動。

例如，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google 母公司 Alphabet、Facebook 母公司 Meta 等大型科技公司皆在疫情趨緩後，紛紛要求員工重返辦公室，中階主管必須應高層要求，執行這些不受歡迎的新辦公政策。

根據多位經濟學家進行的一項調查，在要求員工每周到公司上班 5 天的公司中，只有 49% 員工遵守，代表有超過一半的員工不願配合，即使企業做出讓步，讓員工只需要每周只需返回公司幾天，仍有 19% 員工不肯照辦。中階主管即便能理解員工的心聲，卻也無法對上級的指令置之不理。

而當員工要求工作自主權時，主管也面臨平衡員工要求與改變管理型態的挑戰。

原因是這些中階主管以往的經驗和所受的訓練，不曾讓他們學會如何領導一個彈性辦公的團隊。卡內基梅隆大學泰珀商學院（CMU Tepper School of Business）組織行為學和公共政策教授丹妮絲·盧梭（Denise Rousseau）說，「彈性辦公以後，管理者必須調整作法、流程和系統來建立聯繫、評估工作並掌握員工的情況，但他們過去所接受的培訓，只要求他們關注『眼前的人和資訊』以發揮管理職責。」

這意味着公司必須設法幫助中階主管建立新的技能，避免讓他們持續感到痛苦，尤其是軟技能相關的培訓。「在現實中，經理人們往往因為『硬技能』而得到拔擢，」Future Forum 資深協理海倫．庫普（Helen Kupp）說，「但要成為一名優秀的經理人，尤其是在彈性辦公的情況下，更需要關注軟技能——在分散的團隊中建立聯繫、文化和歸屬感。」

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