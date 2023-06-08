主管斥不努力她卻沒曾改善？事主公開人工水平 網民讚：問薪無愧
撰文：DailyView網路溫度計
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每個上班族努力工作，無非是期待爭取更高的薪資，不過有位台灣網民表示，她月薪與台灣基本工資26400元台幣差不多，即便拼命工作薪水還是比其他不努力的同事來得低，甚至被主管質疑「妳停下來了」，引發不少上班族共鳴，「我問薪無愧」。
「問薪無愧」這四字好像用得不錯！（按圖了解）
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月領基本工資凍漲 她被主管嫌「停下來了」
這位女事在Dcard表示，出社會至今有兩份不同公司的經歷，不同的主管都跟她說過一樣的話，「一開始妳很努力，但後來妳停下來了。」她每次聽到主管這麼說都笑而不語，心裏想着，每個月領的薪水和最低薪資差不多，努力工作就是想拼每年加薪機會，卻發現同事的薪水比他高出1.5倍，她還要反過來教同事。她無奈說，「這種狀況要我出全力工作，真的是很難耶」。
上班族狂點頭：「薪水厚度=努力程度」
文章曝光後，許多上班族皆有同感：
．「真的一堆這種工作，猴子般的薪水，充實的工作內容」
．「笑死XDD我之前也被感情不錯的同事問過：你明明可以做得又快又好，為什麼都要摸摸魚偷懶？我：我做得又快又好沒有多領錢啊」
．「你就回：我問薪無愧」
．「我老闆也這樣跟我講欸，到底什麼自信覺得我們要拼盡全力幫他擁有被動收入咧？」
．「開基本工資然後要人拼命，真的頭殼壞掉才去做」
．「薪水的厚度代表我努力的程度」
．「我前老闆也是說我沒有盡全力在這份工作，開什麼玩笑，一周五天班、每天十個小時起跳，月薪只有三萬二，年終獎金甚至還不滿一個月，到底是希望要我多盡全力」。
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