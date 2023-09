要事業有成就得犧牲睡眠？蓋茨也曾這樣想　後來卻因一件事而改觀

你是否曾經好奇過,成功人士一天睡幾小時?或聽過這麼一句話:「生前何必久睡,反正死後必定長眠。」(There will be plenty of time to sleep when you're dead);或聽過成功人士的的生活習慣,都是勤奮的晨起人、很少把時間「浪費」在睡覺上?



微軟(Microsoft)創辦人比爾.蓋茨(Bill Gates)曾經也是信奉「少睡覺」的一員。「我年輕的時候會跟人說,『我一天只睡 6 小時』,有人就跟我說『我只睡 5 小時』,還有人跟我說『我可以整晚都不睡』。」

蓋茨說,他那時候覺得,「這些人太厲害了!我得繼續努力,」他當時覺得睡覺代表懶惰,但讀過一些研究才後知道睡眠對健康的影響,甚至可能一直追朔到青少年時間的睡眠習慣。「睡眠品質是得到阿茲海默症(Alzheimer)、老年痴呆症的預測指標之一。」

相關文章:特朗普每天只睡3小時! 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

Podcast「蓋茨解惑」7 月開播,聊疾病、AI、青少年時期的「叛逆」

7 月 27,蓋茨新的 Podcast 節目「蓋茨解惑」(Unconfuse Me with Bill Gates)開播,節目中他邀請了他感興趣的領域專家、朋友,一起談談關於某個主題的想法或研究,在頻道預告裏可聽到他聊阿茲海默症、人工智慧(AI)和語言學習、植物肉,也會揭密一些個人的生活和對工作的想法,甚至還談到青少年時期吸食大麻等過往,聊天範圍可說是百無禁忌。

「當你無法解決問題時你會做甚麼?」蓋茨在頻道簡介裏寫道,他解決問題的方式之一,是找聰明的人交談,幫助他理解某個不熟悉的領域,這成為他開設「蓋茨解惑」的契機。

曾為了「睡得少」自豪,因家人患阿茲海默症開始重視睡眠

第一集邀的是演過《40 處男》(The 40-Year-Old Virgin)、《好孕臨門》(Knocked Up)的喜劇演員薛夫洛根(Seth Rogen)和他的妻子羅倫.米勒.羅根(Lauren Miller Rogen),談腦部疾病阿茲海默症,接着談到了睡眠習慣、酒精、大麻。

蓋茨的父親在 2020 年因為阿茲海默症過世,羅倫的祖父母、母親都患有阿茲海默症,洛根夫妻在 2012 年成立了「歡樂慈善」(Hilarity for Charity)基金會,協助阿茲海默症的家庭一起面對治療過程,希望藉由各種活動讓更多年輕人認識阿茲海默症,建立應對的心理準備。

蓋茨和洛根也談到大腦保健、良好睡眠對罹病的影響,聊到年輕的時候會和別人「睡眠競賽」,比誰睡得少,代表誰更勤奮努力,後來才發現這是錯誤觀念,之後他還在節目中探討酒精、大麻對大腦的影響。「我們高中同一年級大約有 105 人,只有 3、4 個人沒有抽過大麻,」蓋茨坦承,當時大家把抽大麻認為是一件「嘿!我像個成年人、可以破壞規則、很酷」的事。

相關文章:進步|成功人士怎煉成?關鍵在他們每天花4小時 做5件你不做的事

+ 11

AI 無法取代老師,也別因為 AI 的強大而停止學習

第二集則邀請到可汗學院(Khan Academy)創辦人薩爾曼.可汗(Salman Khan),談 AI 時代下,如何讓 AI 輔助教學。可汗學院是非營利教育組織,透過網絡提供超過 36 種語言的免費教材,包含數學、歷史、科學、天文、經濟、美術、醫療衛生、電腦科學等課程,在 YouTube 上有 8399 部影片、796 萬位訂閱者。

可汗過去 6 個月在微軟投資的美國人工智慧實驗室 Open AI,用 ChatGPT 打造了一款整合學院資源的 AI 助教「Khanmigo」,透過 ChatBot(聊天機器人)的互動形式,提供學生、老師、家長教學指引,或幫老師制定課程大綱。但可汗和蓋茨強調,AI 不太可能很快取代老師,但可以讓老師的生活更輕鬆。

當 AI 的能力更強大,人們未來能做甚麼?學生是否還需要學習?蓋茨提出他的看法,雖然 AI 讓未來的就業市場將更難預測,但他認為仍應保持正面的學習心態,「我不認為學生應該覺得需要學得更少,就像我不會說我們不需要學乘法,因為電腦的乘法做太好了。觀察我們將如何調整和適應就業市場的需求變化,會是非常吸引人的事。」

蓋茨給年輕人的建議是,「如果你學到足夠多的知識,並發現一些讓你特別着迷的東西,那就太好了。例如我對電腦科學有興趣,並仍然認為,我們需要幫助 AI 變得更好。」蓋茨表示,他很希望看見更多聰明有熱情的人投入醫療、氣候研究,甚至政治領域(雖然這不怎麼吸引年輕人),「我們需要有科學素養的新一代,幫我們跨越我們這個世代的歧見。」

如果能輕鬆學習一門科目,最想學中文「想幫助美國和中國相處」

節目最後,他們分別談論遇過最喜歡的老師,以及希望學習的科目。蓋茨說他在 8 年級的時候遇過一位數學老師,說他怎麼這麼懶惰?認為他本來可以做得很好,有點浪費自己的潛力。由於蓋茨認為學校裏的學習不太有趣,這位老師便給他一些其他的書來讀,讓他獲益良多,並改變了對教育的看法,「我以前有一種觀點,認為你投入的努力越少,你就越酷。」

「如果你可以許願,不需努力學習就能掌握一門科目,你會選擇哪一科目?」可汗問蓋茨,「說起來有點羞愧,儘管我了解這些電腦語言,也修過拉丁語和希臘語課,但其實除了英語以外,我不會說任何其他語言。」蓋茨說,如果能夠輕鬆學習,「我可能會選擇中文,因為我認為,幫助中國和美國相處是相當重要的。」

【延伸閱讀:更多自我管理建議】

你有當領袖的潛力嗎?面試5千人後 他發現好主管都有這5項特質

+ 15

進步|花時間進修不如先多閱讀 7個成長道理 30歲後一定要明白

+ 15

【本文獲「經理人」授權轉載。】