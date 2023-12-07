中級主管效率低是企業瘀血？麥肯錫專家與Elon Musk持相反意見

伊隆．馬斯克（Elon Musk）2022 年接手Twitter（現稱為 X）之後，裁員 3000 人，他甚至在社群網站上發文諷刺，中階主管是工作效率變慢的累贅，組織應該要精簡，要求中階主管應該參與第一線員工的工作，回去寫程式。



然而，組織效率低落，真的是「設置中階主管」的緣故嗎？麥肯錫（McKinsey & Company）調查全球 700 位中階主管，他們表示自己只有 28% 的工作時間是花在主要職責——管理與指導部屬，花費最多工作時間（49%）在非管理工作，像是會議和行政庶務。

44% 中階主管也表示，工作最糟糕的是應付官僚的組織流程，由於沒有決策權限，任何事項都需要請示上級，一周大約有一天花在行政工作。舉例來說，下屬如果弄丟一張公司信用卡，中階主管得代他們向上級批准，審閱需要經過多個高層。

相關文章：裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工

+ 14

中階主管期待從 2 方面著手改善現況：30% 認為企業應該適度賦權，讓他們不必每件事情都請示上級；29% 則建議部分任務應該分出去給其他單位，像是人資單位也需要分擔部分人員培訓的業務。

最後則是調整中階主管的績效衡量方式，提高管理者的成就感。過往企業經常採用成果導向的評估機制，像是業績成長幅度、生產效率提升幾倍，但溝通、領導帶人這些不容易衡量成果的軟技能卻未納入其中，這讓中階主管的努力不容易被上級看見。

比利時弗拉里克商學院副教授斯馬蘭達．博羅斯（Smaranda Boros）建議，績效評估應該更個人化，也就是依據實際的工作項目訂定。假設溝通願景、凝聚團隊是職責，「員工的工作氛圍滿意度」就應列為中階主管的重要指標。

美國人才顧問公司 Paradigm 組織策略總監凱瑟琳．烏爾曼（Katherine Ullman）認同，企業應該正視中階主管的必要性，他們不僅是傳達上級想法給前線工作者的橋梁，更肩負起人才培養與績效監督的責任。同時，中階主管也因為比較貼近客戶與供應商，能夠即時反映市場變化，提供一級單位做決策。

也就是說，如果少了中階主管，企業的策略與願景就會難以落地。因此，企業必須要簡化繁瑣的流程、減少無效的會議、賦權給同仁，才能讓中階主管發揮效能。

【延伸閱讀，更多企業管理方式】

10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 5

搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差

+ 8

【本文獲「經理人」授權轉載。】