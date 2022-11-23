放下公司銜頭　自己還剩甚麼？曾入職Meta的她　創業方式也很矽谷

自2020年疫情爆發，改變了全球的工作模式，斜槓、在家工作、遠距辦公、不離職創業等風潮襲捲全球，大家開始紛紛思考新的工作型態可能性，而這股浪潮也毫不猶豫地吹向美國矽谷，許多矽谷人思考着若拿掉「高薪、名片上亮眼的公司名稱」，自己的價值還有甚麼？



不久前還在矽谷Facebook（Meta）任職的 Nicolle，也是自兩年前疫情爆發時，開始思考不離職創業的可能性，期間她透過大大小小的微型創業計劃測試，摸索出適合自己的獲利模式，更是在心理面、資金面、技術面都有一定程度的把握，才正式踏出全職創業，這次麥可故事貿易公司邀請到 Nicolle 不藏私分享她是如何用矽谷思維，一步步邁向她的全職創業之旅。

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用敏捷開發的矽谷思維打造個人品牌：全職創業前，副業與投資的收入就已超過正職

看過身邊不少人在自媒體創業前都有過度美好的想像，以為全職創業就能擺脫上班族朝九晚五的生活、在咖啡廳遠距工作、憑自己的能力領超過上班時的薪水…等，但正式創業後才發現現實是骨感的，工作時間比上班時更長、收入斷斷續續、商業模式也遇到諸多沒想過的挑戰。

Nicolle 雖處在創業聖地矽谷，卻比別人更清楚創業所面臨的挑戰與風險，故她在辭去矽谷工作全職創業前，就花了足足兩年時間在縝密進行她的不離職創業，更直到副業與投資的收入合計超越矽谷正職工作的薪水，才決定全職創業，每一步創業之路都走得扎實、盡可能降低失敗的風險，而 Nicolle 也分享她的心路歷程與準備方法。

不離職創業初期：為自己而寫，用文字改寫自己人生的軌跡

在創作初期， Nicolle 是以旅遊部落客起家，透過細膩溫暖的文字挖掘出一個又一個觀光客不知道的私密景點，很快就受到出版社的注意，並出了她的第一本書《舊金山人的口袋地圖》。但隨後受到2020年疫情的爆發，各地封城無法出門，Nicolle 也失去了旅遊的素材，這時受到粉絲的鼓舞，開始撰寫矽谷的工作圈文化、矽谷工作心得、自媒體經營…等文章，也慢慢有些商業合作邀約，這時除了正職工作，是否可透過不離職創業開啟新的職涯可能性、看見人生更不一樣風景的念頭也悄悄在 Nicolle 心中發酵，在她不知不覺中已踏上了不離職創業的旅程。

不離職創業衝刺期：用矽谷敏捷開發思維，三個月完成新計劃的推出、驗證與優化

採訪 Nicolle 過程中有一點跟採訪其他的創作者很不一樣，對於全職創業前置期的準備，多數人是熱血懷抱夢想，Nicolle 則是一句句道出每個階段她的準備，彷彿是在聽公司在 IPO 上市前的準備規劃，雖少一點激昂，卻多了對於會成功的成熟自信。

透過在 Apple、Meta等矽谷公司歷練過，科技公司常用的敏捷開發思維也深植到 Nicolle 的心中，對於可行的獲利模式，她就用最快時間推出最小可行產品，並在市場花3個月做驗證，看這模式是否有機會成功，不可行就打掉重練、可行就持續優化，將她變成未來全職創業的核心獲利產品。

獲利模式階段ㄧ：短期業配、聯盟行銷、稿費、股票投資

最初的獲利模式跟多數創作者很像，一樣是接業配、聯盟行銷、稿費，與個人本身的股票投資，但她發現短期業配獲利總是不穩定，或許這個月收入能達到全職創業的目標，但下個月收入可能連生活收支平衡都無法。

獲利模式階段二：長期業配、團購、股票＆房地產投資

原本的短期業配都是等廠商主動上門，但為了追求穩定現金流，Nicolle 開始主動洽詢廠商長期合作，更透過本身品牌價值開始經營團購，另闢新的獲利管道，且除了主動收入，也增加被動收入如股票與房地產投資的比例，使整體副業與投資的收入總和逐漸追上正職收入，而離踏出全職創業的夢想也更近一步。

獲利模式階段三：品牌經營一對一線上諮詢

歷練過多年自媒體創作、廣告媒體、矽谷跨國科技公司的經驗，Nicolle 這時已準備利用本身豐富的工作與自媒體個人品牌經驗，推出線上課程幫助粉絲也能像他一樣建立屬於自己的個人品牌與具獲利能力的事業體，但為了打造更符合大家需求的產品，在推出線上課程前，Nicolle 則先籌劃了品牌經營一對一線上諮詢，深入了解大家遇到的痛點，也讓未來推出的線上課程更具價值。

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全職創業：不會有完全準備好的一天，你要有現學現賣的勇氣與彈性

Nicolle 從遇見寫作到現在全職創業，歷經5年以上的時間，途中有陷入人生低潮而無法長文寫作，也經歷過正職工作太忙碌而中斷創作，而雖從過去不離職創業到現在全職創業，Nicolle 透過各種方法來提升創業成功的可能性，但從開始正式創業後，每天新的挑戰也是不斷接踵而來，根本無法有完全準備好的一天，只能在準備期盡可能降低失敗風險，最後用享受挑戰的心態去迎接創業後的每一天。

創業是趟長途旅行：You have to start small, but start now.

不論在台灣或美國矽谷，許多人心中都懷有一個創業夢，但多數人看了許多創業書籍、參加無數場創業講座，還是甚麼行動都沒展開，想等到制定出萬無一失的完美創業計劃才行動，但就像 Nicolle 所說：「不會有完全準備好的一天，你要有現學現賣的勇氣與彈性。」

You have to start small, but start now.

萬里始於足下，你也想享受創業這趟旅程所帶來的風景嗎？那你就必須先踏出那一步！

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