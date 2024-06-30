家用｜月薪多少他跟父母「報細數」！解釋真相竟獲大批網民支持

大部分人踏出社會工作後，總會被家人與親戚朋友關心，尤其和職業、薪水多寡有關，無形中變成一種壓力。一名網民表示，他連父母都沒有坦誠相待，只要被問都說3萬多元（編：台幣，下同），實際上薪水早就破5萬，真相曝光掀起熱議，紛紛喊＋1「我也是！」



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網民日前於Dcard發文，公開目前工作實領薪水為5萬2375元，但卻沒有告知爸媽確切的數字，而是謊稱月收入只有3萬多。網友接着解釋，其實就是怕家裏跟自己拿錢，加上爸媽平常生活習慣較為單純，沒休閒娛樂、很少出門，認為給錢也是浪費。

網友進一步指出，爸媽的月收入一共約15萬元，甚至承諾未來會幫他買房，如果向他提出金錢需求，一般都用來投資。網友補充，在爸媽的觀念裏，薪水分配除了基本開銷，戶頭剩下幾萬元就好，其餘該全部拿去投資股市，最後也好奇，是否有人跟他一樣，不敢跟父母說賺多少。

網友的疑惑，瞬間引起討論，大部分網友看完，紛紛在留言區發表個人看法：

・「平常裝窮就好，等父母真的需要幫忙再說」

・「不知道我為甚麼要低報，感覺是怕父母在親戚面前炫耀」



還有網友分享身邊人的經歷：

・「我身邊有一個傻傻實報的，結果每年過年都直接被父母要大紅包，逢年過節也要禮物」

・「我大表哥就是這樣，出社會20年了，謊稱薪水一直是3萬多」



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