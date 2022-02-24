收入｜誰是中產各有定義　與其用月薪比較　不如以這2個答案分類

你屬於中產階級嗎？相信這是你心中的問題。無可否認，「中產階級」這四個字在今時今日的香港來說，經已變成某種光環。今天半宅職薯就和大家討論，你是否屬於中產階級？



對於中產階級的定義，不同的機構和學者都有不同的標準：

經合組織的定義

根據經合組織（OECD）的定義，中產階級即是每户收入水平介乎全國中位數的75%至200％之間。

根據香港政府統計處公佈的數字，2021年9月至11月，香港住戶每月入息中位數為港幣$27,400（家庭住戶平均人數為2.7）。所以根據經合組織定義，香港的中產階級，就是每戶入息介乎港幣$20,500 與＄54,800 之間。

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國際貨幣基金組織的定義

根據國際貨幣基金組織（IMF）的定義， 中產階級即是每月收入水平介乎全國中位數的50%至150％之間。若以香港的數字演繹，就是每戶入息中位數介乎港幣$13,700 與 ＄41,100 之間。

但我認為，今時今日的香港，要是每戶收入只有＄13,700，應該生活得很艱苦吧。

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日本學者大前研一的定義

大前研一認為，在以下三條問題中，只要其中一條答案是「肯定」的，那麼你便不算中產階級：

1. 房貸是否給你的生活帶來了很大壓力？

2. 你是否不敢結婚，或者不打算生兒育女？

3. 孩子未來的教育費用是否讓你憂心忡忡？



大前研一不是以收入數字定義中產階級，而主要以個人主觀感覺定義。這些問題的答案，又會因個人的消費模式或對子女的期望而有分別。

單是子女教育方面，父母的期望也可以有天淵之別：期望子女做個普普通通的打工仔，抑或是期望他們成為人中之龍， 安排無數的補習班、興趣班、入讀國際學校……等等，已經很大不同。

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香港學者呂大樂的定義

香港學者呂大樂教授則曾表示，收入不是一個太有用的分類…… 還要看你居住物業的樓價，你的消費方式，是否住在體面的物業，是否有定期的度假等等。

薯片叔叔的定義

說到消費方式，大家應該記得在2013年，薯片叔叔形容自己平日喝咖啡，看法國電影，過的是中產生活。而當時他的月薪，是超過30萬港元的。

我倒很有興趣知道，當年月薪超過30萬的他，喝的是甚麼咖啡！而事實上，薯片叔叔當年的言論，成為了社會的一時佳話。

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香港網民的定義

說到這裏，我們不得不談香港網民對於中產階級的定義。當你瀏覽網上論壇，你會發現網民會對中產階級再作出細分：中下產、中中產、中上產，擁有資產介乎幾百萬至幾千萬之間。

在網民認為新畢業生月薪普遍有五萬元的標準底下，醫生律師都只是偽中產。原來網上討論區的網民，絕大多數都是超高收入人士，人中龍鳳……

結語

跳出學術框架，再跳出網上論壇，有些月入三萬元，無負擔的年輕人覺得自己屬於中產階級；也有月入十萬元的住戶，需要供車、供樓、供小朋友上國際學校，連去中產咖啡店飲杯幾十元的咖啡也需要考慮。

中產階級討論最令人痛苦的，莫過於發現別人是中產，自己卻是基層。

究竟誰才屬於中產階級呢？我覺得以下兩個答案最能取悅大多數人：

答案一，大家都是飲咖啡的中產階級；

答案二，只有最頂端百分之幾的人才是中產階級，其餘的人全都是基層。

這種想法，不是最令人舒服嗎？

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