年輕時有多少收入　將決定你未來人生高低？有研究證實了這個消息

在職場打滾了一段日子的你，不知有沒有留意到贏者越贏，輸者越輸的現象。能夠在事業早期找到較優薪工作的，在往後的日子，會越飛越高，尤如坐火箭般拋離其他人。今天半宅職薯就和大家討論這個話題。



先談談研究數據

新論壇及新青年論壇在2018年12月17日發表的《香港各世代大學生收入比較研究報告》，研究了介乎1958年至1997年出生的各世代大學生收入。

當中發現一個現象，就是不論年齡群組，在事業早期收入最高10%的大學生和收入最低10%的大學生，都會隨着年齡增長，收入以大比例拉開，而且越拉越遠。

就以1978年至1982年出生的大學生群組為例，最高10%和最低10%的收入，在2002年他們踏入社會初期的分別是2.6倍，但隨着時間過去，至2017年，分別已達至4.2倍。

即使是較年青的一代，於1988年至1992年出生的大學生群組，最高10%和最低10%的收入，也由在2012年的2.6倍，拉闊至2017年的3.2倍。

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現在就讓我嘗試解釋這個現象：

精英早期已落入繼任計劃

不少的大機構都設有繼任計劃（Succession Plan），幫助表現特別優秀或者履歷特別良好的年輕一代管理層加速晉升至高位。

結果機構中會出現兩類員工：一類員工負責努力工作，「哽豬頭骨」；另一類員工則負責接受栽培，加速升職接任高層位置。結果多年後的薪酬待遇便差天共地。

同輩影響，自我設限

一個人年輕的時候當小薯或者初級管理層，思維方式會有很大的出入。在小薯圈子，同輩話題很多時是生活瑣事，商店減價促銷等。既然（主觀地）認為自己反正不是天之驕子，努力工作也是徒然。

但若果年輕的時候已經出任初級管理層，便會覺得猶如旭日初升，前程錦繡。和同輩的話題自然是怎樣增進能力，拼搏上位。結果便很容易自我實現，在若干年後成為老細高層。

更好生活條件，有利職場拼搏

試想像一個實際的情況：如果一個人收入中下，當他步入生兒育女，教養子女之齡，他的生活方式會是怎樣的呢？沒錯！就是放工後趕回家照顧仔女、做家務、和小兒溫習功課。在這樣的環境底下，分配在職場拼搏的精力自然減少。

如果另一個人收入中上，他們的生活方式又會是怎樣的呢？ 對的！家中有一至兩個工人照顧小朋友和做家務，每天也有補習老師上門和小朋友溫習。那麼即使放工後要超時工作、開會、應酬，也可以全情投入，無牽無掛，事業自然容易更上一層樓。

結語

贏者越贏，輸者越輸，在職場同樣適用。今次所討論的最高及最低的10%大學生，只是就薪金而言，讀大學時期的 GPA 並沒有考慮在內。至於大學校內成績和一個人日後的收入有沒有明顯關係？這留待大家去觀察研究。

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