童年缺家庭溫暖　長大後竟被父母苛索家用　事主被情緒勒索感崩潰

有些爸媽仍有「養兒防老」的觀念，認為養育兒女長大，就是為了自己老了的時候也有人養。



然而，一名女網民在網絡上發文，表示自從爸媽知道她的收入後，就開始跟她借錢，甚至是倚老賣老、情緒勒索，「說他們老了，我就是要養他們，因為他們把我養大」，帖文曝光後也掀起討論。

當家用由「孝心」變成「負擔」，事主感不滿也非不合理：（按圖了解）

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日前一名女網民在Dcard上以「父母有養兒防老的可悲觀念怎麼逃」為題發文，她認為爸媽雖然把她養大，但在心裏始終是不合格的，在她小時候每天為錢吵架、讓她吸着二手煙長大、媽媽得看臉色拿錢、爸爸整天賭博抽煙喝酒，「但他們還是以為給了我很多愛」。

這位女事主表示媽媽認為生她犧牲很多自由，「但我從小到大她根本只是在家顧小孩，不去外面工作，沒有自己的生活圈，都只是把我放在家裏養，從我幼稚園開始作業也都是自己弄」。

她提到因為家裏經濟不太好，所以選擇就讀有獎學金的低分大學，讀書之餘還一邊打工，用自己存的錢去買電單車。不過，自從爸媽得知她有打工又有獎學金，就時常跟她借錢，要求她一起負擔家裏的房租。出社會後，事主為了不要階級複製，因此很努力地工作，年收入有台幣65萬元（約港幣15萬元）。沒想到，爸媽得知她的收入後，就開始倚老賣老、情緒勒索，「一直要我拿錢回去，幫他們一起負擔房租，說他們老了，我就是要養他們，因為他們把我養大」。

帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

．「從現在開始裝瘋賣傻，跟他們溝通就是跳針模式」、

．「去年所得已經曝光就無解，但也看清楚他們的心態，切記往後不管升職加薪都別再讓他們知道」、

．「如果給錢記得要留匯款紀錄當證明，難保未來哪天用得到⋯但可能搬出家裏才是唯一的解方，請讓自己好好活着」



也有網民提到：

．「跟他們說妳當沖把錢賠光了，還有信用貸款50萬要還，沒錢幫家裏了，他們自己會找到出路的」

．「撒個謊說錢投資賠掉了，每個月按例給個幾千塊，實際資產藏好不要讓爸媽知道。如果他們情緒勒索，蒐證保存起來，錄音也可以，言語跟精神暴力也是暴力，真的受不了就報警」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】