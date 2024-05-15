保安、餐飲二選一該入哪行？網民一面倒揀「它」：少走10年歪路
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
畢業季即將到來，準畢業生尋找工作的同時，也會有不少疑惑。一名網民在Dcard發文表示最近在找工作，他認為保安和餐飲兩種職缺都很缺人，但不知哪種工作適合自己，因此詢問眾人「會選哪種工作？」。對此，多數網民認為保安較佳，但也有人指出應有更好的選擇。
事主在文中表示，目前保安和餐飲兩種職缺都很缺人，因此詢問眾人「如果兩者的薪資和休假天數都差不多的話，大家會選哪種工作？」
網民們看完貼文後，一面倒建議事主選保安：
・「以這兩個來選，當然是保安啊，然後儘量找涼一點，可以進修」
・「保安，早點選擇，少走10年歪路」
・「當然是選保安，閒閒沒事，薪資還比餐飲高，大約都台幣4~5萬元起跳，有非常多的時間可以做自己的事」
・「千萬不要餐飲，因為你會過勞死」
但也有過來人建議事主選餐飲：
・「以前做過保安和餐飲業，過來人告訴你，如果薪資差不多，選餐飲就對了，餐飲業上班時間過很快，都在動，不容易胖，下班不用額外花時間去減肥。保安爽是真的爽，但你會越來越胖」
・「之前跑去做餐飲，就覺得餐飲是人做的嗎？但幸好遇到好同事，有種戰友共患難的feel，選餐飲想高薪，要花點時間挑一下」
也有網民認為事主應該有其他選擇：
・「這兩個以外的職業不考慮嗎？大學的科系相關職業有考慮嗎？」
・「你不會兩個都做過再決定喔，這2個都萬年缺人的，你隨便選一個做個1年，再跳去另一個，永遠都有缺」
・「跟我當初的抉擇一樣，後來在科技公司了」
【延伸閱讀，更多搵工建議】
筍工｜人工高福利好人人羨慕？拆解4大偽命題 看清筍工真實面貌
+12
搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見 專家建議看這點決定
+11
女學生應徵假日兼職 被要求回答6大超詳細問題 煩到她放棄面試搵工｜漏接面試電話 竟收HR無禮訊息 網民嘆不知自己哪裏做錯你有當領袖的潛力嗎？面試5千人後 他發現好主管都有這5項特質見工｜面試被問「還有問題嗎」怎答？調查稱HR最討厭這10個提問面試｜8大HR錄取重點 增加成功率：求職者具可塑性、動機是關鍵
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】