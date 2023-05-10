搵工｜漏接面試電話 竟收HR無禮訊息 網民嘆不知自己哪裏做錯
撰文：聯合新聞網
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有些企業在求職網上看到適合職缺的履歷，都會打電話或寄信詢問求職者意願，然而，如果選錯時間聯絡，可能雙方會鬧得不愉快。
近日一名女網民透露，因為想轉換跑道，投了一家銀行的職缺，對方也有打電話過來，但因為時間剛好是午休用餐時間，她沒有接到，結果不久後收到對方訊息稱「請不要再投履歷」，讓她相當無奈。
既然雙方沒約好時間通電話，那漏接來電不算是事主的錯失吧！（按圖了解）
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一名女網民在Dcard發文表示，因為職涯規劃緣故，想轉換跑道累積不同經驗，她在求職網站上投了一間銀行職缺，對方似乎也對她的履歷有興趣，有進一步打電話詢問面試意願，但電話來時，又碰到午休用餐時間，她沒有聽到電話聲音就漏接了。
後來銀行人資傳訊息稱，「電話沒接，請不要再投履歷了」，讓該名女網友相當無奈，也發文詢問，不知道自己在應對過程中做錯了甚麼。
帖文一出引發討論，許多人留言力挺女網民，指人資在上班族午休時間打電話很不合適：
．「上班族有點sense的，應該都知道中午12:00到13:00盡量不要打電話給人家吧，因為大部分都在休息，除非急事，我會抓2點後才打」
．「不認為妳哪裏有問題，中午是午休用餐時間，打擾他人休息，是合理嗎？」
．「真心覺得去了也不好，沒意外是人資的問題，畢竟不是每個人都可以隨時接到電話」
也有網民提出如果怕漏接面試電話，建議在求職履歷上說明：
「可以在履歷上備註文字，提醒對方，如果電話沒撥通，請用系統站內信或email聯繫」
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