你有當領袖的潛力嗎？面試5千人後　他發現好主管都有這5項特質

一名好的領導者必須具備許多特質，除了大家都知道的工作能力、領袖魅力，更重要的是與人互動的技巧 。



曾經面試過 35 國、超過 5000 人的一名資深人力招募專家表示，根據他的經驗，如果要招募 CEO、董事長等公司高層，透過 LinkedIn 資料是沒辦法得知對方是否適任領導者的，必須觀察他與人交談和互動情形，最能體現領袖特質。

該名專家在《FastCompany》網站上分享，列出 5 大令人意想不到的領袖特質，有沒有機會成為一名領袖潛力股，就看它們了。

擁有這些「軟實力」的人，往往都能成為獲大家欣賞的領袖：（按圖了解）

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1. 從清潔人員到董事會都能寒暄

好的領導者必能洞悉人性，設身處地為他人着想，進而與人拉近距離，激勵對方、發揮領導者影響力。

最好的例子就是前美國總統歐巴馬，明明是世界最有權勢的人之一，卻一樣可以在白宮裏跟小朋友打成一片、和 106 歲的人瑞共舞、甚至上夜間脫口秀和觀眾談笑風生。主要原因就是歐巴馬做人得體、謙虛有禮，其他人怎麼對他，他就一樣尊重對方。

2. 默默就會吸引一批隨從

如果沒人願意被你領導，自然不是成功的領導者。有領袖特質的人，會默默吸引一群人替你賣命，但前提是你樂於放下身段，一起和團隊打拼、成長，久而久之你的好聲譽便會遠播四方了。

厲害的領導者，會有一群死忠的隨從，所以如果這人每次離開一間公司，旗下部屬都會跟着離開，就代表他是相當受員工崇敬的。

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3. 有錯一肩扛、有功不霸佔

從商必有風險，經營公司難免犯錯、失敗，每次出事都推員工來擋的人，絕對無法獲得員工信任，非常不適合當領袖。

反之，出事願意出來承擔的人較能獲得同僚信任，這種人不在乎自己的面子，在乎的是公司氣氛和人際關係；另外案子成功時，懂得分享功勞、稱讚其他同事的人，也才真正具備領導特質。

4. 懂得聽取各方意見、看上隱藏的智慧

真正的領導者深知自己不是萬事通，他們不覺得自己是一間屋子裏最聰明的人，反而更注重聽取、彙整同事意見，甚至會看上隱藏的智慧，有些人可能會提供非職務內的見解，有時反倒意想不到地有幫助！

前百事公司執行長盧英德，在耗資約 300 億台幣整頓公司 IT 系統前，自己就研讀了 10 本 IT 相關書籍，還找來多名專家共商改革，最後才下決定投資新系統。

5. 重視休閒時光

埋首工作不懂娛樂的人，就算當上了領導人，也只會成為工作沒效率、最後累垮的機器人。

人都需要充電，好好利用假日時光充實自己，放鬆讀本書、和親友聚會、出遊等，才能在回來上班時馬上進入狀況，拿出最佳表現！

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