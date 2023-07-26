見工｜面試被問「還有問題嗎」怎答？調查稱HR最討厭這10個提問

「畢業季」開跑，目前有多少企業已收到新人履歷？從自傳內容、投遞職缺到面試過程，社會新人容易出現的中伏狀況是甚麼？資方的評分又有多高？對此台灣求職平台yes123求職網，特地進行「企業評價畢業生求職調查」，結果正式出爐！



96%企業慘遇佛系求職者！新人面試別犯5大禁忌

截至六月份中下旬，有高達96.1%的公司透露，曾經遇過「約好面試，求職者卻沒有到」的狀況。新人若觸犯某些面試禁忌，鐵定也會被企業列入「黑名單」！在可複選狀況下，位居「拒絕往來戶」前五名，依序為：

．「面試無故不到，也不打電話致意」（74.3%）

．「錄取卻不報到，並且找不到人」（62.2%）

．「主動投遞履歷後，打電話不接」（50.7%）

．「發通知信都不回覆」（43.8%）

．「不管條件，亂投履歷」（39.6%）



其餘被列入黑名單的狀況，又還有：

．「錄取後，卻馬上回說還要再考慮」（34.4%）

．「多次更改面試時間」（26.6%）

．「面試遲到」（25.5%）

．「面試沒有準備，一問三不知」（24.2%）

．「接了面試邀約電話，竟然說已找到工作」（22.9%）



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在整個面試過程中，企業方面的禁忌更是不少！調查也顯示，面試官「最無法接受」新人面試情況，在可複選情況下，其中前五大分別為：

．「穿着邋遢」（40%）

．「答非所問、實問虛答」（38.7%）

．「不懂裝懂」（37.4%）

．「謊報學經歷」（36.1%）

．「目光游移不定、不敢直視」（34.8%）



其他「面試犯大忌」的狀況，在第六到第十名部分，又依序是：

「抓頭髮、翹腳、摳指甲」（33.5%）

「對公司背景或工作內容，完全不了解」（28.3%）

「不論提問甚麼，皆是跳針式回答」（27%）

「坐立難安，身體不停晃動」（25.7%）

「誇大自己的專業技能」（24.3%）



面試被問「還有問題嗎」怎麼回答？10問題踩HR地雷

想要增加面試的印象分數，其實求職者也該表現出積極一點的態度，此次調查就顯示，有七成四（74.2%）的企業透露，若新人「主動提問」的話，會有加分作用。

不過想避免弄巧成拙，需要避開以下這些最伏的提問！在可複選狀況下，前五大「地雷問題」分別為：

．「能準時下班嗎？」（36.6%）

．「薪水可以再多一點嗎？」（35.3%）

．「問面試官私人問題」（33.8%）

．「公司會錄取我嗎？」（28.4%）

．「多久調薪一次啊？」（27.3%）



其餘「不識相」的提問又分別有：

．「年終獎金、分紅大概多少？」（25.3%）

．「休假正常嗎？」（24%）

．「可以申請加班費、補休嗎？」（22.7%）

．「薪水是多少呢？」（19.7%）

．「有通勤補貼、伙食津貼、誤餐費嗎？」（18.4%）



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「還有問題嗎」怎麼回？問薪資、福利小心踩雷！企業最討厭的「10大NG提問」曝光】