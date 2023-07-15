面試｜8大HR錄取重點　增加成功率：求職者具可塑性、動機是關鍵

職場人們普遍在求職過程中，有沒有哪個環節特別容易緊張出錯呢？相信大家對於「面試關卡」最容易感到緊張，甚至過程中一不小心失言，理想的工作機會將離我們而去。



本篇文章編輯將從《外商・百大英文面試勝經》書籍中，擷取「8個面試官的錄取關鍵」，正在求職面試者快準備手刀筆記囉！

8個面試官錄取的關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 此人是否能與他人共事？

面試官錄取關鍵第一要素為「是否與他人共事」，職場人們平時喜歡獨立作業的內容，亦或是團隊合作的工作事務呢？無論大家隸屬於何種工作類別，一定會遇到與他人共事，甚至是跨部門合作的機會，建議職場人們想要在工作中展現得八面玲瓏，就必須懂得學習與團隊成員相處、互相合作。

2. 此人是領導人才還是部屬人才？

領導人的職位不僅能帶領團隊成員協同成長，更能從中獲得不少工作成就感！步入職場後，職場人們會嚮往著當一位「領導人才」，亦或是盡責完成該職務本分的「部署人才」呢？如果你是個好勝心強烈、喜歡追求工作績效的人，那麼面試官高機率會看重你這位「領導人才」唷！

3. 此人如何與同事建立關係？

職場環境可以說是軟硬並存的關係，除了上述提及的與他人共事的工作機會，也必須與同事建立良好的關係，倘若每天一進公司，辦公室氣氛冷清又尷尬，那麼職員們很有可能選擇離職跳槽唷，因此「同事相處關係」也是面試官錄取關鍵要素之一。

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4. 此人能否為公司帶來貢獻？

一場面試除了給予求職者工作機會，反觀面試官也期望求職者能替公司帶來貢獻！職場人們過往面試時，是否經常被問到「能替公司帶來什麼貢獻」？編輯建議大家以自身過往學歷、工作經歷作為參考點，像是：「過往所學的課程及經驗，都與貴公司的產品銷售模式相關，期望能替公司帶來更好的業績」，面試官聽到這番話對求職者大大加分唷！

5. 此人真的可以勝任此職務嗎？

對於面試官而言，往往最能雀屏中選者都是「清楚求職者的個人特色及優點」，建議職場人們在面試過程多加強調「自身對於該職務上具備的優勢」，如果是應徵企劃行銷相關職務，可多談自己在企劃上的能力、活動統籌力、對數據敏感度高等個人優勢，相較於其他面試者勝算機會更高！

6.此人的能力和目標是否切合實際狀況？

面試官最怕遇到求職者能力與目標有不切實際的狀況！常見的像是求職者常常自我引薦：擅長運用某些電腦系統、撰寫活動企劃等，殊不知入職後卻連電腦系統名稱是什麼都搞不清楚，因此「能力與個人目標是否切和實際狀況」也成為面試官錄取關鍵要點之一！

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7. 針對工作內容和公司目標，此人是否有可塑性？

對於菜鳥新鮮人來說，為了提升求職成功率、與其他求職者做出凸顯，務必展現出「學習意願強及可塑性高」的工作態度，「可塑性」意指著求職者的學習能力、改變的可行性，包含工作技能、思想、隨機應變能力等，對於一位毫無工作經驗的新人來說，「可塑性」高的人格特質容易受到面試官喜愛，畢竟求職者往後的改造成長空間可行性高。

8. 此人為什麼會想在本公司工作？

面試官最後的錄取關鍵最大要點為「為什麼會想在本公司工作」，很多求職面試者太過以「個人角度」思考，直言說出：想到貴公司上班是因為公司的薪水福利條件誘人，求職者應該積極展現出全力以赴的動機，並將老闆的需求看得比自己的個人需求更為重要，才會贏得面試官的賞識！

職場人們務必掌握以上「面試官錄取的8大關鍵」，且面試過程務必貼近企業端的立場及想法，自然而然就能提出對自己更有利及有意義的內容，祝福大家面試順利！

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