比周休三日更好？打工仔許願工時「這樣改」　竟獲網民大比數支持

許多上班族都想要周休三日，但很多地方目前仍無法實行。對此，一名女網民分享，雖然目前無法達到周休三日，但希望基本工時可以調降成每日6小時，讓大家下班時還能享受日落時分的陽光。貼文一出後，引起廣大網民熱議。



這名台灣女網友在Dcard以「好希望可以調降基本工時」為題，指出自己平時都早早就完成工作，但就會被指派更多的工作，讓她只想放空到下班，希望基本工時能調降為每日6小時，這樣下班還能享受日落前的陽光。

貼文一出後，多數網民都相當支持，紛紛表示：

．「支持調降工時，不調降薪水，台灣工時真的太長了！下班都天黑了」

．「我寧願不要有中間的休息時間，早點下班」

．「台灣一些老闆還會覺得你工時太短，不該準時下班」

．「每日工作8小時真的太多了」

．「我也非常想要降低工時」

．「勞基法有規定一天一定要上滿多少工時嗎？沒有啊，是台灣人自己解釋每天要上滿8小時才不吃虧」



此外，也有不少網民大力支持周休三日：

．「周休三日工作會很有效率，曾經每周排一天年假，每周都高效心情好，神經質的老闆更該試一下」

．「真心想要周休三日，現在周休一天半而已，真的很累」

．「我也超希望周休三日，其餘四天反正都上班了，從一日八小時改成十小時也願意」

．「周休三日還可以好好規劃個小旅遊刺激觀光」

．「我覺得周休三日有點難實現，真心希望可以增加特休，一年多個三天也好」



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