返工時間改為「朝7晚4」好嗎？有人舉手贊成　有人卻一語道破關鍵

上班族平日大多是朝九晚五生活型態，下班買完晚餐回家，沒有太多自己的時間就要準備休息睡覺了，台灣民眾黨主席柯文哲曾透露平常早上7時30分開晨會，希望能推廣早起認真工作理念，引發網民好奇詢問「認真説7:30上班、16:30下班是不是很棒？」



上班族提早至7時30分打卡？網嘆：不會提早下班

一名網民近期在PTT八卦版上發文，事主指出早上7時30分上班就能在16時30分下班，就算偶爾加班也能在17時30分前離開公司，「總之就是下班的時候，太陽還沒下山，那種感覺真的是很有希望，會覺得下班還有好多好多時間，心情整個不一樣」，直言早睡早起身體好，希望大家能一起響應把正常上班時間調整為7時30分至16時30分。

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網民紛紛表示：

・「贊成，早上5點班比較好」

・「4點下班路過～早下班心情真的爽」

・「疫情分流上班就是這種時間，很爽」

・「如果大家都接受晚上沒餐廳超商醫院開門，可以啊」

・「折衷一點，8-17比較適合，我們公司就是」

・「這跟學生時代大學前都能夠8點前進學校，大學一直喊早8起不來，同種概念吧？」



但也有人持反面意見，認為早起對大多數人來說很困難：

・「要爬得起來才行」

・「工時不變根本沒差，但有些人無法早起」

・「7時30分一堆公司都沒人開門吧」

・「你是不是都沒有夜生活」



部分網民指出執行困難點，下班可能會因為責任制無法準時離開：

・「不管幾點上班，大家都會被留到晚上7點後」

・「老闆不在乎你上班時間有多早，只在乎你幾點下班，四點半還很早啊？幹嘛不多做一些」

・「你確定16:30可以準時下班？」

・「如果提早下班不反對啊，可是在台灣提早上班並不會提早下班」

・「上班打卡下班責任，表訂越早下班越慘」

・「問題是慣老闆不會讓你提早下班」



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