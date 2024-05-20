搵工｜待業2個月獲面試的都是「伏」工！女生失信心：該妥協嗎？
撰文：TVBS新聞網
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雖然說在求職過程中，有時候需要一點點的運氣和緣分，不過，一直處在待業狀況難免會焦慮。近日，就有一名台灣網民表示，工作一年多以後，決定要趁年輕回歸本科系所學之領域，想在台中找尋會計類相關工作，不過在求職的過程中遇到很多公司只開基本工資，讓她相當焦慮，直呼「是不是應該妥協」。
近日，一名網友在Dcard以「待業到好焦慮」為題發文表示，大學畢業後在親戚介紹下，進入了一家生技公司當技術員，工作一年多以後，決定要趁年輕回歸本科系所學之領域，找尋會計類相關工作，因此在二月底離開了公司。
事主說離職後的3個月不斷投履歷找工作，但是有錄取的都是在面試當下留下很不好的印象，像是面試時把她帶進去老闆密閉的辦公室，而老闆卻一邊抽煙一邊跟她進行面試，或者職務名稱掛着會計助理，去面試才知道實際工作內容是網拍出貨小幫手，且完全不會讓她碰到會計帳。
事主心累表示，「不知不覺兩個月過去了，不知道自己是不是應該妥協，為了工作放棄一些條件跟標準，還是應該堅持自己所喜愛的工作，台中海線工作真的好難找！永遠都是一堆萬年屎缺，或者最低薪資卻要求一堆專業證照、駕照。」
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消息曝光後，不少網民看了紛紛留言安慰：
・「也不用那麼焦慮啦，人生有很多種方式的」
・「趁還可以出來看看出來磨的時候，準備好就出發，當作累積經驗也好」
・「會找到好的」
・「你會找到心目中的工作的」
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