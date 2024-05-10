在公司種香蕉！內地職場掀起「禁止蕉綠」風潮　頂肚外更另有意思

不少人會在辦公室種盆栽或仙人掌，但在大陸最近流行的竟是在辦公桌上種香蕉！網路上最近賣起一種水培香蕉，因為綠色香蕉「蕉綠」音同「焦慮」，也讓許多年輕人感覺超紓壓。



很多人會在辦公桌上放紓壓小物，甚至「拈花惹草」放盆栽綠化一下。但據《澎湃新聞》報導，大陸最近興起在辦公室種水果的浪潮，因為不僅能觀賞，還能嘗到豐收的喜悅。

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「累了睏了，就摘個水果吃吃吧。」 還有網民這樣分享自己的種植經歷，「買來就是帶果子的鮮切枝，然後放進花瓶水培一段時間，水果就成熟了。但是鮮切枝最後會枯萎。」

有網友透露自己也買了「禁止蕉綠」的水培香蕉，因為「蕉綠」與焦慮諧音，工作焦慮時吃掉一根熟透的香蕉，心理上也得到了舒緩。

實際查詢大陸電商平台，店家賣的水培香蕉一串有數十條香蕉，只要插瓶加清水即可。業者主打「樹下辦公」，好吃又好玩，隨即成為辦公室的「新蕉點」。收到時是青的，養約一週左右就開始變黃。網友稱，水培香蕉青香軟糯，皮薄肉厚。

另外還有內地網民也加入辦公室農夫的行列，在辦公桌上種起水培鳳梨、番茄，變身真正的「開心農場」。

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