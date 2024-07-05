理財｜前銀行職員教你睇有錢人！不是看名錶手袋　而是這3種態度

富人擁有許多獨特的生活習慣和行為，而這些習慣通常是窮人所不太熟悉的。一名日本前銀行行員根據自身多年的工作經驗分析出，存款破千萬日幣（約港幣49萬元）的「有錢人」的3個共同特徵。



並不是所有人都喜歡炫耀自己的富有，有些人甚至覺得越低調越好。（Canva）

根據日媒《All About》報道，一名前銀行行員透露，擁有千萬日幣存款的富人有3大共通點：

1. 態度總是從容不迫

一是「態度總是從容不迫」，有錢人不僅在物質上有豐裕，精神層面也顯得富足，處事態度通常從容且友善。即使在銀行等待辦理事務需要很久的時間，他們也不會因此感到不耐煩，不會大聲抱怨或是催促行員快速辦理，反而會靜靜地等待，並在輪到他們時向行員表示感謝。

2. 資訊的敏感度相當高

第二點，有錢人對「資訊的敏感度相當高」。由於各大銀行時常推出不同的優惠方案以吸引客戶，有錢人一旦接獲相關資訊，便會積極詢問並評估對自己最有利的方案，以有效地管理自身的財富。

3. 重視錢包和紙幣的狀態

第三點，他們「極其重視錢包和紙幣的狀態」。這位前行員觀察到，通常有錢的人的錢包很少出現髒污或損壞，內部的紙幣和硬幣整齊有序。雖然紙幣的外表並不影響其價值，但整齊乾淨的錢幣在取用時容易給人一種好的感覺，同時表現出他們對金錢的謹慎態度，不容許財富受損，在無形中提升了財運。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼看出來一個人有不有錢？不是名包、名錶！前銀行行員曝看3大特徵就能知道】