財務自由｜初入職場　一事比買股票更重要　即睇20至50歲理財方向

「緊急預備金」是當你有急用的時候，馬上可以拿出來支付的「救命錢」，不過根據每個人生階段的不同，額度也會有不一樣的規劃。

一名剛出社會的新鮮人表示，自己剛學習投資理財，但對於「緊急預備金該存多少」、「甚麼時候入場買股票」不了解，想詢問各路好手意見，引起網路上熱烈討論。



不同的人生階段都應該有各自理財的目標，如果能夠理財得宜，將來的退休生活就可以不用擔憂，一起看看不同階段的我們應該要有甚麼目標（按圖了解！）

+ 8

一名網友在Dcard上發文，指出自己是個剛出社會正在學習理財的菜雞，對於「緊急預備金要存多少」有上網做一些功課，有的人建議手上至少要存幾個月或1年的薪水，再投身進入股海，有更多人覺得「緊急預備金」沒存滿之前不要玩股票。

原PO表示，有遇過覺得存10萬台幣就夠的人，但他個人認為「緊急預備金」40～50萬台幣差不多，加上每個人薪水都不太一樣，28k跟40k台幣存1年下來也有一點差距。

相關文章：為何人家37歲可擁千萬宣佈退休？ 除延遲享樂外這3點也值得參考

原PO以自身狀況舉例，自己畢業時存款不到10萬台幣，如果薪水沒變，存1年大概是50萬台幣，「但是中間會想要順便買股票一起存」，不過還是想詢問各方意見與想法比較安心，「大家覺得緊急預備金具體存多少比較合適呢？還有買股票甚麼時期入場比較好呢？存滿預備金時？還是越早越好？」

文章曝光後，有網友分析「緊急預備金」存多少，是要看平日的生活花費而不是薪水，「在沒有主動收入的情況下，靠存款和被動收入過活3、6、9、12個月要花多少，如果你覺得3個月內就可以找到工作，那妳就抓3個月的生活費，依此類推」，部分網友則建議至少要存20萬台幣比較保險。

相關文章：理財｜單靠儲錢難抗通脹 每月拎5k投資 30年後資產增值隨時有…

「建議至少是20萬台幣以上，免得出個車禍甚麼的就不夠了」、「身上基本上現金不超過20萬台幣，不過有250萬台幣儲蓄險可以隨時解約」、「我是保持有至少10萬台幣可以隨時取用，但外幣、股票、儲蓄險這種可能需要一點損失才能拿回來的，應該有50～60萬台幣以上」。

有的網友認為，原PO想買股一起存有點風險，「投錯到時候急用錢得認賠，所以存滿以後，等到一個好的進場時機才放入」。也有人指出，「緊急預備金」必須要看有沒有家人或家庭支援，如果沒有那麼存的額度就要再高一點，其它人則分享自己的理財方法，表示可以等大盤大跌的時候，分批投入股市「但盡量不會動用緊急預備金」。

相關文章：儲蓄｜劣質消費習慣是儲錢大敵 5個錯誤很常見但很多人仍在犯

+ 15

檢視自己的理財觀 人生5階段「緊急預備金」得這樣看

根據《今周刊》「緊急預備金護身 不怕意外找上門」一文指出，多數人的人生可以劃分為5階段，因應不同階段的理財需求，才能針對「緊急預備金」做好萬全準備。

20世代剛入社會 目標→開源節流攢一桶金

首先是踏入社會的階段，脫離爸媽保護傘，開始經濟獨立，必須靠薪水養活自己。

此時，多數人仍是單身階段，最重要的理財目標，就是財富積累。不過，在這一階段，由於工作時間短，經驗不足，收入比較低，各項開銷比較大。因此必須開源節流，養成記帳的好習慣，並且有效控制不必要的消費。

相關文章：投資｜股票跌時要知何時止蝕離場 面對牛市謹記巴菲特3大秘訣

30世代成家置產 目標→緊急備用金不可少

面對可能成家立業的人生第二個階段，不僅要收支平衡，還要開始存結婚基金和育兒基金，因此必須調整財務預算。

接著到了，第三個人生階段就是購屋，在這階段意味著你必須要支付更多生活開銷，所以緊急備用基金最好存等同於半年收入的備用金，因為世事難料，如果自己或另一半失業或生病，家裡必須有一筆緊急預備金，才足以維持平日的生活開支。

40世代重視健康 目標→保險規劃提早備齊

踏入40而不惑之年，意識到身體開始小毛病不斷，在第四個人生階段，你需要將重點放在準備醫療支出，也必須進行保險規畫，「如果自己不在了，家人該怎麼辦？」

相關文章：炒加密幣月賺17萬 父母仍逼他搵工 事主怨懂投資為何要辛苦自己

50世代準備退休 目標→銀髮生活資金無虞

第五個階段是每個人都必須規劃的，也就是存「退休金」。要確保自己有足夠的積蓄，足以支付退休後的個人與家庭開 銷。為了讓你在退休後的20、30年可以盡情享樂，愈早開始準備退休金，就愈早可以達成目標，50歲就可以不再為錢煩惱。

每個人的人生際遇大不相同，不同的人生階段都會有不同的理財規劃，只有了解自己的財務需求、及早做好準備，未來才能夠因應各種緊急情況。

相關文章：魷魚遊戲｜殘酷劇情帶出4個理財道理 別欠債、買保險更要明白…

+ 15

當兼職外送員難搵食？ 家姐欲勸細佬轉工 怎知他收入比自己還多

被動收入｜怎能有效累積財富？不是買股票或置業 「它」才是關鍵

延伸閱讀：

欠卡債5個月遭銀行祭「恐怖追殺令」！卡奴崩潰求救 他嘆：一次把收入、人生全透支

亞泥股價低於淨值，可以買嗎？存股族注意！台泥(1101)亞泥(1102)第三季財報透露一件事

【本文獲「今周刊」授權轉載。】