見工｜面試時怎「投其所好」贏得HR好感？網民稱「2特質」為關鍵

在面試時，除了要展現自己能力外，個人特質也是重點。一名台灣男網友發文詢問，稱自己跨考去面試電訊行業的工作，如何讓面試官覺得他「會包裝」、「會做人」呢？要怎麼把面試當作演戲，「演」到每個人都很舒服？



一名台灣男網友發文詢問，稱自己跨考去面試電訊行業的工作，不知要怎麼把面試當作演戲，「演」到每個人都很舒服。（Canva，示意圖，非事主）

一名男網友在Dcard發文，表示最近面臨畢業，很多人說「會包裝」、「會做人」比你的學歷、經歷、成績都重要，因此請教網友：

甚麼叫做會包裝、會做人呢？

事主舉例，他一個「跨考仔」去面試FW（韌體工程師）、IT（資訊科技）職位，考基本觀念、解題、人格特質、應對進退、單純看誰觀念好、主管喜歡甚麼類型的人，一個觀念普通甚至偏弱的人，「要怎麼讓面試官願意收你？」，事主最後詢問這種能力在碩士班如何訓練，把面試當作演戲，演到每個人都舒服？

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此文一出，不少過來人分享經驗，提出「積極性」和「合作性」特質很重要：

.「之前去投IT實習，我覺得表現出積極性跟合作性很重要，每個面試官看的東西，比重都不太一樣，但這兩項算是通則，再來就是怎麼把你有的東西講成他想聽的，這能力meeting應該也可以訓練，在你這禮拜產出進度很少的時候，怎麼報告給教授，讓他覺得你沒在混，投其所好的概念吧，換成面試就把教授喜歡換成公司理念」

.「有禮貌、識時務，通常貴人運會比較好，很重要」



也有網友表示最重要還是基本的知識，包裝只是錦上添花：

.「包裝跟做人是錦上添花，你當然還是要有最基本的知識。譬如你想展現『解決問題的能力』跟『積極性』，那至少知道韌體有一堆考古題可以先準備且你會去看，以及如果夠積極的話應該早就有一些修課或實習的紀錄。如果有這樣的背景然後答個50%的正確率，我從面試官的角度就覺得可能還可以培養看看，所以說包裝還是要有所本」



不過也有網友覺得，面試都先看包裝，進去才看做人:

.「面試都馬先看會包裝，進去就看誰會做人，遇過來兩個專業差不多的應屆新人，一個很閉俗內向，另一個外向、喜歡聊天、油條，學長姐基本上都對外向的好，儘管外向的有時候很沒禮貌，反而內向的很彬彬有禮」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】