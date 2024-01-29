見工｜為「我恨你」再加兩個字？遇上奇葩提問　事主妙答終獲取錄

面試通常是進入職場前的必備環節，不僅可以讓主管更了解你這個人，還能考驗一個人的臨場反應。



不過，現今的面試不再只是強調學歷或外貌，陸陸續續開始也有許多奇葩的題目出現，中國大陸某位博主分享一位畢業生的面試經歷，內容提到，有位面試官在最後環節問了一個令人匪夷所思問題：「我恨你」加哪兩個字，最感動？在聽到題目後，面試者們皆感到不知所措。

一次「考急才」，讓這位年輕人順利獲得取錄！（按圖了解）

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有位博主《靜靜時光》在網絡上分享一名畢業生的面試經歷，他談到該名畢業生名叫小紅，畢業後便前往一間很不錯的企業公司面試，由於小紅的外型條件都不錯，因此很快就通過了第一輪面試。然而就在最後一個環節時，不料面試官的題目震驚了許多人，「在『我恨你』這三個字中加哪兩個字，最感動？」然而在聽到題目後，小紅與其他應聘者也陷入了一陣沉思。

一段時間後，一名男子率先回答，表示自己平常做事腳踏實地，很少人會對他說出這種話，因此也從未遇過這種狀況。男子回答相當誠懇，但很明顯並不是面試官要的答案。隨後，又一名男子回答：「爸，我不恨你。」在講這句話的同時，眼角還略帶淚光，相當深情。男子解釋，因自已從小就被父親送往外國生活，對於此決定他是感到怨恨的，不過當他遊學回來時，映入眼簾的已是滿頭白髮的父親，頓時讓他心中的怨恨全數消失。

當男子講完時，面試官確實有被打動，但接下來小紅的回答卻徹底讓面試官將注意力放在他身上。當其他兩位應聘者皆回答完畢時，小紅僅說了短短一句話，「我恨沒愛你」。如此簡短的回答卻讓面試官相當滿意並最終錄取小紅。

其實這種題目通常沒有標準答案，主要是考驗一個人「快速抓重點的能力」，能言簡意賅的抓住主管要的重點，也才能有效率地完成交代事項。至於第二位男子的答案雖然不錯，但對方所要的並不是說故事的能力，因此最後還是小紅略勝一籌。

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