面試｜被問「請說出你3個缺點」怎答？資深HR建議3種答法贏好感

往往每年春節的年後，不論是離職或跳槽，職場上多會經歷一波轉職潮，要如何在下一間公司有好的面試表現，是許多面試者相當苦惱的問題，除了得好好做一番功課，也不妨參考HR專家的說法，或許會大有助益。



「請說出你3個最大的缺點」，相信這是許多人在面試時經常遇見的萬年題，有一名網民曾在PTT上發文表示，面試官請他說出自己3個最大的缺點或短處，「不能只說一個，一定要說三個！」讓該名網民一時之間不知道怎麼回答。

他表示，自己只先回應出一個缺點，「因為太常幫助別人，所以周遭合作的同事能力都沒起來，導致R/R定義常常被我破壞，害到同team的同事。」而該面試者也誠心向廣大網民們發問，究竟要如何回答才比較恰當。

相關文章：見工｜面試陰濕題！事主被問「有看過公司網站嗎」 答「有」即錯

+ 4

貼文一出，網民們回應熱烈，有人建議：

．「你就想像成演戲，就像工作是在崗位上扮演好自己角色，問這題就是在觀察你要用怎樣的態度包裝自己的不足，比較好的說法是補足自己不足，扮演好自己在工作上角色是專業的展現」

．「缺點就是優點的反面，做事快效率高，就會不夠細心」



有人認為：

．「會問缺點蠻常見的，遇到太傲慢的人很難相處」



如何在面試中回答「你的缺點」？資深HR教3種回答

針對面試官最常問的問題，一名外商HR在「1111人力銀行」上分享面試經驗談，他表示，面試最主要的目的就是行銷自己。當面試官問到缺點時，求職者應該掌握3個關鍵，第一為「講過去的缺點，但現在已經改掉了」，讓面試官覺得求職者具備成長心態，勇於接受挑戰。

第二關鍵則是「講一個缺點，某種程度上是個優點」，該HR指出，要針對工作性質回答，舉例來說，某些工作需要強大耐心及溝通能力，求職者在面試時就可以說「我不太會拒絕人，但樂於助人的個性，建立不錯的人際關係。」

第三關鍵為「這項缺點，是面試官樂見其成的」，求職者可以在面談時，可以盡量挖掘崗位中缺少的需求，並試着說服面試官，讓對方知道企業缺少的那一塊，只要錄用自己就能截長補短、解決問題。

舉例來說，「我缺乏實際工作經驗，但在學有國內外實習經驗，讓我有信心能勝任這份工作。」該HR直言，「招募背後的邏輯就是有人才需求，如果你知道需求，你進去問題就解決了，豈不是雙方皆大歡喜｡」

【延伸閱讀，更多見工面試見聞】

見工｜等足50分鐘面試官仍未出現？事主嬲到爆 招來大量苦主圍爐

+ 4

見工｜不滿被嘲學歷低 求職者狠話反擊 面試官嬲到即刻叫他離開

+ 7

延伸閱讀：

她們財金所高學歷、卻捨金飯碗去當YouTuber，月收入剩一半：家當僅一卡皮箱反而自由幸福

培養看不見卻重要的能力

【本文獲「今周刊」授權轉載。】