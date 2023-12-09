見工｜不懂問寧別問！面試官讓他隨便提問　天真事主一句激嬲對方

職場面試眉角多，一不小心可能得罪面試官，錄取失敗。一名網民在Dcard上分享他面試科技業的過程，但主管臉色大變，因為他最後問說「請問您會推薦您的親朋好友來貴公司上班嗎？」他想問各位網友們看法，覺得這句話有很不合時宜嗎？



事主說自己搞砸的部分不是前面，而且後面那個問題「你有甚麼問題？」他認為如果真的回答都沒問題，好像也不太對，問職缺內容，主管總覺得沒認真聽，問公司風氣一律得到「這邊跟你們研究生很像」的答案，問薪資福利，主管則說「這個要問人資我們不清楚」，問對公司產業前景的看法，主管也說不出所以然，但又繼續說有甚麼問題都歡迎問，「啊到底要問甚麼？」

結果事主問完「請問您會推薦您的親朋好友來貴公司上班嗎？」後，主管就臉色巨變，而且感覺有點生氣，面試就草草趕快結束了。

有網民留言認為最後那個問題根本不重要，因為不想錄取你，問甚麼都是扣分，想錄取你，問甚麼都是加分，「別傻了，你搞砸的就是前面，後面只是火上澆油。」

還有人解釋，事主問的問題會被解讀成兩個點：「一是本公司用人唯才，怎會找親朋好友進來結黨營私？二是你認為公司很爛職缺是屎缺，介紹親朋好友來就是推人入大坑」，甚至有人認為最後那個問題有夠抽象，跟求職者根本無關，「今天面試的是你，不是親友團，不尊重場合的提問生氣是當然的」、「不要為了問而問，超明顯也很尬。」

不過有人表示自己還真的問過，因為工作基本上每天的內容都不會相差甚遠，「如果連主管也說不出來上班有甚麼特別的專案或事件，那我實在不想上那麼無聊的班。」此外，還有人分享，面試時曾經有一個主管詢問為何想主動應徵，「我回答，同學推薦，主管回她是不是在害你。」

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