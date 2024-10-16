新官上任三把火？老細以為「靠嚇」就是管理　其實只會自討苦吃

隨着時代改變，新手管理層的領導方式也需要跟着調節，今天半宅職薯就和大家討論「新官上任三把火」為何已不合時宜。



有些工作了二、三十年的朋友表示：「現在當上司的，比當下屬的更無尊嚴。」（Canva）

話說新經理A上任

在某大公司的一個十多人團隊，剛剛空降了一位新手管理人經理A。經理A第一天上班，便召集整個團隊站在他面前聽他訓示。經理A說：

我是一個很守時的人，最討厭別人遲到，要是我發現有誰遲到的話，我一定會開除他！

說時威風八面，果真新官上任三把火！

團隊充耳不聞

到了第二天，早上9時30分，經理A微微打開自己的房門，從門罅中看到竟然有一半的下屬遲了30分鐘仍未回來。這時經理A想起昨天他才威風八面的訓示，一時間不知應該怎樣做。

經理A心想：要是他現在走出房外面叫人記低遲到的下屬，但如果下屬不為所動的話，他將會極難下台，霸氣盡失；又如果他把事情品告給老細知的話，豈不是把自己管理無能的事實讓老細知道？

於是經理A作了一個似乎是最好的決定：就是不動聲色的，輕輕力關好自己的房門，躲在自己房間，裝作甚麼也不知道，然後為自己昨天的威風感到後悔。

新官上任三把火已不合時宜

新官上任三把火已經是幾十年前的管理方式。對的，以前年代的人比較怕上司，因為資訊不流通，找工作的機會比較艱難；又或者，以前年代沒有很多父幹，沒有父母庇蔭，一旦失去工作便會立即三餐不繼。

但今時今日新生代打工仔，有父母作為強大後盾，隨時可以為了一啖氣而辭職不幹，然後繼續享受舒適生活。面對這些新生代，上司還能夠耍官威嗎？

再者，今時今日最值錢的不是勞力，而是創意。打工仔的勞力很易監察，但創意卻可以收起。要是打工仔工作得不順氣嗎？便即使有好計謀也不提出，站在一旁看上司猶如熱鍋上的螞蟻在焦急，然後心中暗笑。

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上司下屬關係大兜亂

有些工作了二、三十年的朋友就這樣告訴我：「現在當上司的，比當下屬的更無尊嚴。平時對下屬須要當朋友一樣平等，唔該前唔該後，但下屬有難題的時候便直接把難題推給上司，唔該都無一聲！態度非常之理所當然！」

朋友的說話也不無道理。朋友當上司，收入自然比較豐厚，但同時也要養妻活兒。一旦失去這份管理工作，再找回同樣薪金地位的工作並不是易事。

但朋友的年輕下屬，既有父幹又無家庭負擔，沒有工作時更會有零用錢，那麼何須為五斗米折腰呢？他們更有集體辭職的本事，一夜間拖跨整個團隊。

而朋友本人呢？卻怕失去工作怕得要死。而說不定，他自己家裏的兒子，就是上面所說那些不為五斗米折腰的年輕人呢！

結語

年輕新生代打工仔處於最壞的年代，因為上流空間收窄，上了位的人遲遲未退休，升職上位遙遙無期，事業失去希望；同時他們也處於最好的年代，二十多年前出生率已經偏低，投入職場的新血在這幾年嚴重不足，變成老細求人返工。

上一代管理人不單要放下「新官上任三把火」的思維，更加要把自己當成下屬的僕人。這是潮流所在，也是大勢所趨，不得不讓你屈服。

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是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

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