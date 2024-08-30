職場厚黑學｜想做好人也要看資格！不懂披上狼皮　再善良也變懦弱

正在當職場小薯的你，也許曾發誓當上主管之後一定要當一個好人。但事實在在證明，越想當一個好人，越需要學習做一個惡人。

今天半宅職薯就和你討論為何要給善良的你披上狼皮。



但事實在在證明，越想當一個好人，越需要學習做一個惡人。（Canva）

想當好人，必先學當惡人

為甚麼世界上只有「獅子王」，卻沒有「綿羊王」或者「小貓王」呢？原因很明顯，要成為王，你必須能夠去惡，只是選擇不去惡。

總是喜歡做好人的主管，早晚會遇到以下問題：

第一，把自己夾進狹縫

在職場中，打工仔都會想辦法把自己的好處最大化。在每位下屬都力爭自己好處而資源又有限的情況下，好人主管只會把自己夾在狹縫之中，累死自己。

第二，誰惡誰正確

處處讓步，沒有底線的主管，只會孕育出一班橫蠻無理的下屬。要是主管每次都為了避免衝突而退讓，那麼必然出現「忍一時，被人逼進牆角；退一步，跌落街邊」，卻不會是風平浪靜和海闊天空。

第三，爭拗每天都多

沒有獅子王鎮壓場面主持公道，那管這只是主觀的公道，下面的猴子必然會用自己的方法解決爭端，那時候團隊不是出現欺凌，便是每天爭吵無止境，卻把正經工作棄在一角。

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當一隻披着狼皮的羊

所以為了工作需要，當主管的必須當一隻披着狼皮的羊，喝止恃勢凌人的下屬，表揚默默耕耘的員工；向不達標的冗員開刀，為表現突出的下屬增加福利。

而事實上，根據我個人觀察，那些找不到最終獨立負責人的委員會，很多時都會變成敷衍失責，互相推卸責任，而最後又找不到任何一個人負責任的組織。這些委員會由於無一個有勇氣站出來的人，最後的決策通常都是保守落後的。集體負責，等於集體不需負責，這道理應該很易明。

披着狼皮的羊，不需要每事與下屬說道理，因為無止境的討論只會浪費時間。你要相信自己的目光，相信自己的決策，推動下屬去執行。你要夠膽大聲說一句：「這是我的想法和決定，有問題你們來找我，由我負責！」

披着狼皮的羊必需品行端正

然而披着狼皮的主管，除了必須能力過人，也要有心理準備受到冗員和懶惰的下屬攻擊，因為當擊倒這些主管，自己便有空間謀取更多好處。

當披着狼皮主管遲了五分鐘上班，下屬便可能挑剔他待人以嚴，待己以寬。所以主管必須留意自己的行為和紀律，避免給人把柄。

當披着狼皮主管要整治某些表現欠佳下屬時，這些下屬很大機會向更高層投訴被針對。其實針對表現欠佳下屬是理所當然，但如果這位主管平時在高層眼中並不是公平公正的話，這一個投訴便足以破壞主管在高層心中的印象。

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那麼為甚麼不乾脆做一隻狼呢？

如果主管內心不是愛錫下屬，卻是一律以高壓方式管理的話，那麼那些默默耕耘、盡責、真心為公司好的員工也會一併被懲罰，這無擬是對團隊的嚴重傷害：傷害自發性，傷害創意，傷害感情。

所以，你內心要似一隻羊，用愛心關顧下屬，但外表卻必須披上狼皮，以避免被有心人利用和唆擺。

結語

披着狼皮的羊，簡單來說就是：做惡人要惡，做好人要更加惡，因為要比那些惡人更惡。道理就是這麼顯淺。

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