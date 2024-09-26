新一代就是自私任性？面對這股職場新力量　老細「得個嬲字」沒用

香港的新世代員工和中年上司價值觀不同，已不是第一日發生的事。以往中年上司會採取一種想法：「好！我忍你！看你到別處工作的時候怎樣被懲罰！」今天半宅職薯就和大家討論上司老細在今天應如何自處。



若你覺得你的員工不聽話，你無需氣憤，因為這是大勢所趨，這是新時代的降臨，每間公司都遇到這樣的問題。（Canva）

誰也不想做衰人

不少上司都想避免衝突，當遇到他們主觀認為工作態度欠佳的新一代員工，都不想做破口大罵的劊子手，卻選擇做一個好人，心中卻奢望這些態度欠佳員工他日去到其他部門，其他公司，會被其他人整頓一番。

結果誰也不想做衰人，而這些員工去到別處也沒有被其他人整頓。經過十年八年的演變，這些員工已形成一股勢力，一股價值，一股文化，再也難以逆轉。

新世代的價值觀

每個年代的人都有他們的價值觀。就以無薪假為例，有很大部分的長工打工仔，都認為公司必須批準他放無薪假，因為不收人工就是理直氣壯，公司無權不批。

但如果有一天下午，公司工作不多，上司叫這些打工仔早半日回家，然後扣他半日人工，這是否又同樣的理所當然呢？看來反應會很激烈。

又以聘用新員工為例，今時今日不少員工在簽訂僱傭合約之後，在上班當天又突然失蹤，然後發一個短訊給公司說不來做了。遇到這些情況，大部分公司都會息事寧人，匆匆忙忙請人替補就算了。

但如果又有一間公司，和新員工簽了僱傭合約之後發現有更好的應徵者，這些公司又可否在第一天上班的早上，叫這位新員工回家，說取消合約嗎？我相信很大機會會鬧到去勞工處。

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老細須接受新價值觀

也許有不少上司老細，會因為和新世代的想法出現鴻溝而感到很氣憤。但半宅職薯認為，氣憤也改變不了甚麼。倒不如積極的接受新一代，擁抱新一代。

最近就有商界朋友告訴我：「自從幾年前公司有了在家工作安排之後，現在叫員工回來公司工作便變得很困難。」

但說實在，這家公司也運作得很好呀！他的員工有這樣要求，即是代表其他公司也有類似狀況。那麼比較的並不是誰家最多員工回公司工作，而是比較誰家的員工在家工作也能作出最大產出。

近年也有某廣告集團有一高招，應對員工不甘心為老細打工：對於有意離巢創業的員工，他會出一筆錢注資在這位員工成立的新公司。事隔若干年，這位高手老細，竟成為一更大集團的話事人。

結語

若你覺得你的員工不聽話，你無需氣憤，因為這是大勢所趨，這是新時代的降臨，每間公司都遇到這樣的問題。而每一個問題，總會附帶一些機會。努力去找出當中的機會，相比和大趨勢抗衡，會是更加聰明和慳力的做法。

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