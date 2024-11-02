爸爸47歲便想退休！要求女兒每月給5千家用　但她月薪才得8千多

部分家庭會要求子女上繳孝親費，以回饋父母的養育之恩，然而當金額太大時，恐怕會成為子女的經濟負擔。台灣一名社會新鮮人台幣月薪35K（約港幣8千7百元），卻被要求每月上繳20K（約港幣5千元）的孝親費，其他人傻眼直呼「他把妳的薪水當每月勞退在領嗎？」



部分家庭會要求子女上繳孝親費，以回饋父母的養育之恩，然而當金額太大時，恐怕會成為子女的經濟負擔。（Canva）

一名女網友在論壇Dcard發文表示，自己今年剛畢業，明年要開始繳學貸，目前月薪35K，還需自行負擔生活費及通勤費等，爸爸卻要求她每個月上繳20K的孝親費，甚至說「只是20K而已，沒有很過分」。她補充說明，爸爸今年46歲、存款只有4萬，且預計明年退休，因此每月從她身上拿錢。

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其他人留言：

．「他把妳的薪水當每月勞退在領哦？存款4萬還想明年退休？直接搬出去繳房租還可以存比較多」

．「一塊錢都不要給，直接搬出去，不要跟他聯絡了」

．「搬出去讓爸爸自生自滅」

．「孝親費2萬太多了」

．「辭職回家當家裡蹲，只要要錢就不工作，情勒回去」

．「直接說2萬付不起，減少額度」

．「感覺妳爸好像啃老又啃小，如果是的話，一毛都別給」



還有網友表示：

．「47歲就想躺平？妳爸是還有其他股票收入還是收租嗎？該不會以後還要靠妳養老吧？」

．「一般來說會跟妳說看狀況，但看到底下，吃相太難看了，是我兩百都不給」

．「他還不到65歲，不用養他」

．「不給也是剛好而已，當妳甚麼？0050？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】