爸爸47歲便想退休！要求女兒每月給5千家用 但她月薪才得8千多
撰文：聯合新聞網
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部分家庭會要求子女上繳孝親費，以回饋父母的養育之恩，然而當金額太大時，恐怕會成為子女的經濟負擔。台灣一名社會新鮮人台幣月薪35K（約港幣8千7百元），卻被要求每月上繳20K（約港幣5千元）的孝親費，其他人傻眼直呼「他把妳的薪水當每月勞退在領嗎？」
一名女網友在論壇Dcard發文表示，自己今年剛畢業，明年要開始繳學貸，目前月薪35K，還需自行負擔生活費及通勤費等，爸爸卻要求她每個月上繳20K的孝親費，甚至說「只是20K而已，沒有很過分」。她補充說明，爸爸今年46歲、存款只有4萬，且預計明年退休，因此每月從她身上拿錢。
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其他人留言：
．「他把妳的薪水當每月勞退在領哦？存款4萬還想明年退休？直接搬出去繳房租還可以存比較多」
．「一塊錢都不要給，直接搬出去，不要跟他聯絡了」
．「搬出去讓爸爸自生自滅」
．「孝親費2萬太多了」
．「辭職回家當家裡蹲，只要要錢就不工作，情勒回去」
．「直接說2萬付不起，減少額度」
．「感覺妳爸好像啃老又啃小，如果是的話，一毛都別給」
還有網友表示：
．「47歲就想躺平？妳爸是還有其他股票收入還是收租嗎？該不會以後還要靠妳養老吧？」
．「一般來說會跟妳說看狀況，但看到底下，吃相太難看了，是我兩百都不給」
．「他還不到65歲，不用養他」
．「不給也是剛好而已，當妳甚麼？0050？」
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