炒股｜老公棄4萬月薪工作　玩day trade賺過百萬　2年後狀況曝光

近年來股市大熱，眾人紛紛投入股市，期望靠股票實現財富自由，但投資存在風險，有些人不懂得見好就收，胃口被養大後，反而淪為「韭菜」被收割。



一名網友匿名發文表示，老公自從2年前在股市嚐到甜頭後，就把月薪高達台幣16萬元（約港幣4萬元）的工作辭掉，更開始每天豪擲千萬進股海，卻開始一路慘賠，就算連吃飯都成問題，還是執迷不悟地繼續籌錢玩股票。

老公投資股票大賺，心雄到連工作也辭掉值得嗎？（按圖了解）

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棄16萬月薪炒股！2年後淒慘下場曝光

一名網民於Facebook專頁「靠北老公2.0」發文感嘆，老公自從2年前開始，在股市嚐到了一點甜頭，光靠當沖（編：當日沖銷，day trade）就大賺台幣600多萬元（約港幣150萬元），還入手一台Tesla，於是決定把月薪高達台幣16萬元（約港幣4萬元）的工作辭掉，專職玩股票當沖，但好景不長，「2021上半年一開始很順，還去把每日額度加大，每天進出都是千萬，但到了下半年一路慘賠。」

這名網友指出，老公不斷在股市賠錢，不僅讓生活品質變差，就連吃飯都成了問題，卻還是執迷不悟，今年初至今更是再賠掉台幣1000萬元（約港幣250萬元），「上個月為了籌錢把Tesla賣掉，我勸他別再這樣玩，但是他聽不進去，昨天沖空又被嘎漲停，一天200多萬（超過港幣50萬元）直接沒了。」

這名網友直言，「離婚協議書我寫好了，勸大家真的別當沖，那些賺錢的對帳單多半背後有你不知道的金主在支撐，又或是有好幾個帳號，今天哪個帳號賺錢就貼賺錢的帳單，他們有本金賠，但我可不想人生賠在這段婚姻，或許我很現實，但這就是人生。」

帖文一出引起熱議，其他網友也紛紛表示：

．「這種就跟賭博一樣，嚐過甜頭就回不去了，早點離婚是對的」

．「他真的傻了，投資只能玩玩別太認真，正職的收入才是根本」

．「賭徒心態真的不行」

．「月收16萬的工作很不錯了也敢辭，這智商還是快離一離吧，他這種玩法叫賭不叫投資」



不過也有人認為，問題是出在心態：

「做職業day trader沒有甚麼問題，重點是不能用賭博的心態操作股票，要合理分配籌碼建立屬於自己的交易系統。很多人都是死在all in ，但真正的day trader是不會做這樣傾家蕩產的傻事的」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：棄16萬月薪炒股！他靠當沖大賺600萬買特斯拉，2年後下場讓人超意外】