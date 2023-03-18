財務自由｜憂退休即陷財困？30歲為翻身最佳時機　更要避犯6大錯

想知道如何讓自己走上財富自由的道路嗎？



根據外媒《CNBC》報道，摩根大通資產管理部門的退休主管Anne Lester表示，她看到許多人在投資旅程各階段所採取的步驟或失誤。

若然30歲就是實踐財務自由的轉捩點，大家也真的把握時間了！（01製圖）

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1.沒有緊急預備金

擁有緊急預備金是避免晚年債務的關鍵，在理想情況下，帳戶應存下三到六個月的生活費，才可以度過任何意外發生，例如失業或昂貴的醫療費。此外，緊急預備金應存入儲蓄帳戶，而非投資帳戶，急需用錢的時候就能立即使用，不必擔心存款受市場波動影響。

2.保險不足

許多人不喜歡購買保險，因為他們認為自己永遠不會用到，但沒有保險的後果可能很嚴重，只要一次緊急情況就會改變人生財務軌跡。

Anne Lester認為，有幾種保險她強烈建議購買：

．人壽保險：若不幸離世，可以為配偶或孩子增加收入

．健康保險：確保大筆醫療費用不會迫使您破產

．殘疾保險：確保受傷或無法工作時，能夠維持生活水平

．產險：預防失竊、火災或淹水及其他災難造成的損壞



3. 對高息債務只繳最低還款金額

Anne Lester建議，應盡快還清高息債務，才有更多錢實現其他財務目標，這些目標在人們30多歲時變得越來越重要。不過，面對低息債務，只繳最低金額是可以的。

4. 買太多房子

房價瘋狂上漲，擁有房屋可以創造財富，但也必須擁有足夠能力，負擔房屋維修、保養等額外支出。此外，也要預防家庭、未來收入可能產生變化。

5. 不積極為退休儲蓄

30多歲時，退休似乎很遙遠。但你現在為了退休儲蓄的每一塊錢，比你在40多歲或50多歲時節省的錢，還多累積10到20年複利。

6. 先幫孩子存錢

一旦你成為父母，很自然地想把孩子的需求放在你自己的前面。但是，為了存孩子學費，而忽略退休儲蓄是一個很大的錯誤。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：30歲是翻身的最佳時機！金融業退休主管：想提早財富自由，6大理財規劃錯誤千萬不能犯】