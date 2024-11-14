職場12星座｜誰是拖延症之王？雙魚逃避現實、天秤慣為一事遲到

每個人1天都只有24小時，應該運用有限的時間充實生活，然而，因為惰性而不小心荒廢時光也是人之常情。近日，日媒《占いTV》就分析了12星座的性格，列出最容易浪費時間的排行榜，快來看看準不準吧！



12星座拖延症排行榜：（按圖了解）



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第1名：獅子座

做事馬虎的獅子座，即使手頭上有很多非處理不可的重要事務，也會因為覺得麻煩而提不起勁。「外面下雨欸，我不想出門」獅子座總有理由說服自己不做事，最後白白讓時間流逝，在茫然中結束一天時光。

第2名：雙魚座

雙魚座的腦袋中無時無刻都充斥着各種幻想，好比一邊想像着自己是有錢大小姐或超有型的模特、一邊傻笑。

若在現實中遇到不得不面對的問題，雙魚座會選擇逃往自己的幻想世界，而非思考問題解方，不知不覺間浪費了寶貴的時間。

第3名：雙子座

雙子座的興趣廣泛，甚麼事情都想嘗試。也因為如此，他們常常一件事做到一半，就又跑去做另一件事，最終連一項工作都沒有做完，截止時間就到了。

事後，雙子座會進行深刻地反省，懊悔自己為何一整天甚麼事都沒完成。

第4名：人馬座

就算有不得不處理的工作，但只要人馬座一發現其他有趣的事，就會興沖沖地跑去「不務正業」。

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第5名：金牛座

金牛座溫的性格與行事步調溫吞、緩慢，雖然他們有心做事，仍要拖很久才能完成。

第6名：天秤座

注重穿搭打扮的天秤座，出門前往往會花費不少時間化妝、挑選衣服，常因此遲到而惹怒同行的朋友。

第7名：巨蟹座

巨蟹座擅長家務，總能高效率地完成煮飯、打掃等事務。然而，他們在工作方面較難掌握要領，需要花不少時間適應。

第8名：天蠍座

天蠍座十分重視個人權益及時間，除了避免加班外，也會盡早解決工作事項，越早下班越好。

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第9名：白羊座

不管做任何事都很迅速，完成工作後甚至還有多餘時間可以運用。

第10名：水瓶座

水瓶座總是能按部就班，有效率地將工作完成。結束後如還有多餘的時間，則會先一步處理下一個代辦事項。

第11名：山羊座

山羊座不喜歡浪費時間，做事時會杜絕聊天打屁等容易分心的行為，集中精神，在短時間內處理完工作。

第12名：處女座

處女座擅長自我管理，將有限的時間充分利用到極致。不管是平日還是假日，每天都要按照安排好的行程生活。不過相對的，處女座較無法應付計畫外的突發狀況。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】