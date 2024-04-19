只睡5小時、思樂冰做午餐！7-11前CEO分享日程　忙完還有時間去玩

7-ELEVEN 前行政總裁占士．凱斯（James Keyes），他在 7-11 工作 20 多年，並於 2000 年至 2005 年間擔任行政總裁。 他每天只睡差不多 5 小時，通常在午夜左右就寢、早上 5:30 左右起床，午餐有時候竟然用思樂冰解決，過着超人般的精實行程！



《Business Insider》報道，凱斯每天會需要在 7-11 達拉斯（Dallas）總部開許多會議，主題涵蓋產品創新、投資人關係、社區發展倡議等......他還會撥出時間，每個月前往全球的 7-11 實體店考察，經常自駕飛機在國內旅遊。

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以下是凱斯的一日行程安排。

通常早上 5:30 起床

凱斯承認自己「不是晨型人」，但為了工作不得不早起。他說：「每天都是一次新的冒險。」通常迫不及待起床。

凱斯喜歡自己過濾收件匣，由於電子郵件速度快，是敏感或緊急事項的重要溝通工具。與此同時，他還會瀏覽新聞網站，快速瞭解當天頭條。

上午 9 點到中午： 參加公司固定的站立會議。

凱斯說，他上午做比較例行性、有條理的工作，他和資深員工專注於確定每周要優先處理的任務。他還會概述與公司董事會、供應商和國內工作團隊的溝通事項。「基本上，溝通是 CEO 最重要的工作，特別是在公司改變較多的時期，那時候組織可能感到恐懼，不知道如何走下去。」

例如，凱斯每周會開視訊會議與全國的 7-11 店舖溝通 3 個優先事項，以確保大家都有共識。

凱斯早晨還有另一個重要任務就是試吃鮮食，通常便利商店每周會推出一個新產品，所以團隊要試吃並提供回饋。

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中午： 午餐可能是思樂冰、鮮食或沙律。

凱斯說，他通常沒有時間休息吃午餐，如果當天沒有要試吃，他通常會在會議空檔吃外送沙律。有段時間他乾脆在辦公室安裝了一台思樂冰機！

凱斯認為辦公室裡有一台思樂冰機挺有趣的，「這樣我每天都能品嚐不同口味的思樂冰，還可以招待訪客。」

中午～晚上 7 點：持續開會

凱斯說他後半天的會主題大多在討論較大的目標和市場上的新機會。

下班後，凱斯會與家人相處，或從事娛樂活動。如果沒有應酬或是出差，他還會擠出時間從事他的愛好––飛行。他有多架飛機，包括一架復古的二戰飛機，他還可能自己開飛機出差！

晚上 11 點： 開始放鬆

用睡前一小時讀一些跟隔天工作有關的資料。凱斯表示自己大約只要 30 秒就能入睡，而且隨時隨地都能睡，這大概是因為他上午工作十分認真！

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