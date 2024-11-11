見工｜面試聽到「這3句話」十拿九穩？她面試40份工得到出這結論

找工作時通常會一次面試多家公司，若遇到心儀的職缺，求職者也會想儘速知道自己的錄取機會。有一名女網友分享，面試時聽到「三句話」基本上等於百分百錄取，分別是「可以欸，你的履歷很漂亮」、「你多久可以來報到」、「我儘量XX回覆你」；不過也有人建議，「面試徵兆」只能當作參考，否則期望太大也可能導致失望更大，不如繼續準備下一個面試，增加錄取的可能性。



一名女網友表示，今年已經面試約40間公司，只要聽到面試官講出這三句話，基本上就等於百分百錄取。（Canva）

一名女網友在論壇Dcard發文分享「面試後錄取的徵兆」，她表示今年已經面試約40間公司，只要聽到面試官講出這三句話，基本上就等於百分百錄取。第一，「可以欸，你的履歷很漂亮」，這句話等於面試官肯定你的學經歷，你的履歷也符合面試官的期待，是一個很好的開始。

第二，「你多久可以來報到」。事主建議先問一下面試官的期望，找出你與面試官期望的中間值，時間最好落在兩週內，若是拉長到一個月，可能會影響錄取機會，總之先錄取再來考慮後續是否如期報到。

第三，「我儘量XX回覆你」。該網友表示，若有給個特定的回覆時間，大約是5-7天，基本上就是中了。她建議，前提是薪資結構要先問清楚，要先確認該公司給薪是否符合期待，避免到最後討論薪資階段又被刷掉。

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貼文一出，有過來人分享經驗：

・「我和妳很像，是被沒工作後一週內上岸，但『多久能上班』那題，我都回錄取後隔天就能上班欸」

・「差不多同妳判斷，特別是找了一些不合適，對照就是你最合適的click up感覺，挺不容易掩飾」

・「通常傳產是最準的，把你找來，只要你很肯定你要做這份工作，不考慮一週內報到，基本上99%高機率錄取」



不過也有人覺得事主的分析不準：

・「身為人資，也是剛畢業被一堆錄取徵兆荼毒過可悲新鮮人，看過很多公司面試錄取徵兆都是騙人的。說履歷漂亮，有可能只是客套話；問多久報到，有可能別人比你能更早報到就把你刷掉；說甚麼時候會回覆，大多也只是隨便說說，還是直接給無聲卡，拿談話互動過程來評估更是不準，有一點水準的公司為了維持公司形象都很會演戲，裝得好像相談甚歡，但實際上你早就被淘汰了」

・「之前面金融業面完很順利但無聲卡，兩個月後要發offer給我，所以我覺得沒甚麼特別標準」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】