女生裸辭一個月仍在待業　舊老細竟叫她回巢！網民稱她返去會開心

有些人離職後找不到理想的工作或是新工作無法適應，會選擇回到前公司。一名網民因為想嘗試不同的工作而離職，但已經待業快1個月了仍然找不到工作，前主管得知後詢問她要不要回公司工作，不過她卻擔心，「不知道其他同事怎麼看我」。



舊老細也開到聲，這樣吃回頭草還可以嗎？（按圖了解）

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一名網民在Dcard「工作版」發文，她因為想嘗試不同的工作所以提了離職，但離職後發現想做的行業沒開職缺，因此已經待業快一個月了，她開始有點焦慮，最近有跟前主管和一位同事聊到自己的現況，於是他們詢問她要不要下個月回公司暫時繼續做，事主回家想一想，覺得「好像可以，至少還有點收入」，但她當初很果斷的離職，不到一個月又回鍋，不知道其他同事會怎麼看她，於是想問問網民們，「有人也這樣嗎？」，引起不少網民熱烈討論。

網民紛紛表示:

・「看到你又回鍋會覺得妳蠻好笑的」

・「之前同事離職三次，回來三次，年資一直重算 超好笑」

・「想做的行業都沒開缺，當初竟然果斷辭職，難道你離職後，那些行業就會馬上開缺嗎？」

・「不是應該是有看到開缺才會離職（或是確定應徵上了才離職），都沒開缺（也不知道何時開缺）就離職，不缺錢裸辭就算了，結果現在在這邊說找不到工作很焦慮，超矛盾

・「同事回鍋一次被嘴到現在」

・「工作跟交往一樣，不吃回頭草」

・「看你在意面子還是錢，不然就繼續找」



不過，有網民則鼓勵事主：

・「一定會多少被說閒話，但你也不用太在乎，有飯吃才是最重要的」

・「如果我是你同事的話可能會善意的開玩笑一下啦，但其實會很開心你回來幫我們分擔事情，哈哈」

・「我有遇過回鍋的同事，我們其實比起好笑是開心，因為有能力又有默契的夥伴回來當然好呀」

・「真的會很開心欸，也省了教新人的步驟，還可以聽聽看外面的世界長怎樣」

・「年輕人太衝動，不要在意別人的眼光，現實及餵飽肚子比較重要，學了一課之後要三思而後行如果不是討厭的同事回鍋，我到是覺得滿好的，不用適應新同事，工作默契也還在，如果是討厭的同事，就只好祈禱他趕緊跳槽哈哈哈」

・「有個優點，就是不用重新培訓」



有網民則分享經驗：

・「餐飲業超缺，店長巴不得你們過來做苦工，他就可以在辦公室當地縛靈了」

・「我也有遇到三進的，不過各時期相加總資歷超過十年，而且都是被高階主管找回來，年資重算，但薪水也在談判的條件內，所以他們覺得沒差」

・「我就是離開一個月回鍋的，我離開大概半個月，公司就炸了，然後拜託我回去，還把主管趕走，讓我接」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】