同事轉幾次工回巢做你老細！對公司忠誠的你　為何落得如此下場？

大家有沒有留意到一個現象：原本是和你同級的同事，幾年前突然辭職去其他公司工作，轉了幾份工，今天他竟然回到你的公司做你的上司！

忠忠直直，忠心耿耿的你，會不會覺得自己很戇居呢？



香港職場對轉工者有利

不知從甚麼時候開始，香港的職場對經常轉工的人十分有利：轉不同的工代表接觸過不同類型的工種，代表經驗更有價值，代表可以叫價更高！

另一邊廂，我近年又經常聽到身為老細高層的嘆氣說：「現在的員工很難留得住，別人只需要開價高一點點，員工便會頭也不回的離去。公司資源都浪費在聘請、培訓和工作交接之上！」

究竟問題出在哪裏？

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經常轉工源於公司作風

很多老細高層都犯了一個錯誤，就是員工不出聲，就代表可以繼續欺負，給他高工作量兼低人工。

到了員工忍受不住表示要辭職的時候，又以升職加薪等挽留。久而久之，員工便學會了透過提出辭職來獲取更佳待遇。

有時我見到那些每年都轉工的履歷表，真的有點不敢聘用他們。因為我恐怕這些人來到公司做不夠一年半載便會又轉工，總的來說會對公司造成混亂。

但為甚麼經常轉工的人在職場上又往往吃香呢？我認為原因出於負責招聘的部門。

招聘部門也是職場夾心人，他們需要向老細高層和不同的工作夥伴作出交代。在決定聘用的時候，首要考慮的不是這個人一年後會否離開，而是考慮當一個月之後，聘用這個人的決定受到公司同事質疑時，可以怎樣為自己辯解。

於是，可量化的指標，例如不同類型的工作經驗、上一份工的薪金、學歷，都大大影響招聘部人員的決定。因為這都是最易解釋的指標。

結果經常轉工跳槽的人，競爭能力便層層疊：每轉一份工，履歷表上便又可寫多一行字；每加一次人工，在下一次轉工時叫價又可以高一點。

辭職被塑造成瀟灑舉動

另一方面，獵頭公司、招聘中介等做的文宣工作，也大大影響着香港的職場生態：他們會令打工仔覺得自己所做的都是一份牛工，而外面卻有大把世界，人工福利都超好，辭職是有型、瀟灑和有性格的表現。

不要小看這些文宣工作，如果你細心留意的話，很多令你產生辭職衝動的文章和報道，其實都是出於招聘中介的手筆。

結語

我認為，對於提出辭職的員工不需挽留，因為一旦提出挽留，便等於教導其他員工提出辭職。

亡羊補牢，有員工提出辭職，要處理的不是提出辭職那位員工，而是其他大部分留下的人。重新檢討其他員工的待遇及工作安排，留住大部分人的心，會比留住單一去意已決的員工更為有意義。

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