轉工｜為年終獎金忍多3個月？女生獲新工取錄　掙扎該否立即辭職

許多人在工作遇到瓶頸或過於舒適的時候，都會想離職到新環境，不過，若是在年底，應先離職還是領完年終再走呢？近期有網友發文表示，因為加班太頻繁且和同事相處不好，導致工作壓力大，想轉換跑道，但公司年底就能領年終，距今只剩三個多月，目前已拿到新公司的錄取，讓他困擾詢問，「建議和新公司商量延後報到嗎，還是乾脆一點直接去新公司？」。



（Canva）

年終可領4萬元！該直接報到新工作還是再忍3個月？

一名網友在社群論壇《Dcard》發文表示，先前因為加班太頻繁且和同事相處不好， 職場壓力太大，產生想轉換跑道的想法 ，目前已拿到新公司的Offer，預計10月1日報到，但距離只剩三個多月就可以領年終，大約能領到快4萬元（台幣，下同），好奇發問「請問建議和新公司商量延後報到嗎？還是乾脆一點直接去新公司？」，他補充說明，新公司薪水比較少但不用加班，今年年終大約8000，他也表示，「應該年底再找工作的」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示：

・「你不是工作累的原因的話，就撐到領年終好了，感覺新工作的薪資也沒比現職多，年底再找工作，壓過完年上班，拿4萬去黑皮」

・「好奇你是做甚麼職位的？年底好難找工作…沒想到您速度好快」

・「看重錢就領完再走比較實際，新公司年終8千？ 這落差蠻大的」



其中，多數網友都表示，遇到好的職缺就別猶豫了：

・「有好缺就先去吧，等領完年終後，可能就沒機會」

・「現職甚麼時候發年終？除非你非常非常優秀，否則要跟新公司商量這麼久才報到是有難度的，如果新公司的職缺很好，就先去吧」

・「我年終1.5個月都想走了，也才2萬按比例，吃飯才半小時，對身體真的很不好，常胃脹」

・「我放棄十幾萬的年終，十月報到」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年終可領4萬元！她猶豫「該直接報到新工作還是再忍3個月」，內行一面倒給答案】