不愁衣食就是過得好？退休教師生活失重心　終藉每日10蚊重拾笑容

退休後該做甚麼？離開從事數十年的工作，許多老年人失去生活重心後，會轉往公園、咖啡廳等地方消磨時間。



日本就有一位化名為矢崎喬的教師，在卸下職務後，每天漫無目的的過活。某天，矢崎到複合商業設施逛街，無意間發現一群退休人士聚集在美食廣場，不久後，矢崎也加入了這些「前輩」，開始在美食廣場消遣時間。

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根據日媒《THE GOLD ONLINE》報道，化名為矢崎喬的高中老師在新潟某間學校任職，在他將近40年的職業生涯中，學生一致認為矢崎是一位嚴肅又不苟言笑的老師。近日，65歲的矢崎迎來了退休生活，除了終身俸加上至今為止累積的資產共有5000萬日圓（約港幣250萬元）以外，矢崎和妻子每個月還能領取27萬日圓（約港幣1萬4千元）的退休金，在經濟上幾乎沒有後顧之憂。然而，本該過上悠閒、安穩晚年的矢崎，現實卻與期望相去甚遠。

工作不再是我生活的重心，我每天都不知道該如何度過。

卸下職務的矢崎對這樣的生活很不習慣，一直以來大部分的家務都是妻子在操心，所以即使在家一整天，矢崎也只能多少幫忙打掃。他和長年相伴的妻子關係趨於冷淡，起床後不會互道早安，就算同桌吃飯，也只是一味用筷子將食物反覆運送到嘴裏，矢崎開始覺得自己被排除在家庭之外。

無法忍受待在家的矢崎來到複合商業設施，這座結合書店、雜貨店、服飾店等各種功能的建築，甚至還有附屬電影院，是消磨時間的最佳場所。經常漫不經心閒逛的矢崎，某天經過美食廣場時，突然被吸引了目光——這裏有一群70歲左右的老年男性，總是坐在同一桌聊天。

當矢崎點了一份漢堡並坐下時，隔壁桌的男人馬上向他搭話：「你最近經常來這裏。」閒聊之後矢崎才發現，原來這些老人家都是在辭掉工作後擁有太多時間，卻沒有愛好，只好到應有盡有的大型購物中心閒逛，他們在美食廣場遇到其他無處可去的同齡人，就默默形成這樣的小團體。

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這些退休人士們也不吝於分享，告訴矢崎該如何在美食廣場消磨時間，他們的慣常作風就是一遍又一遍的從免費飲水機裝水，花200日圓（約港幣10元）點小份的薯條，四人一邊聊天、一邊分食，每周到美食廣場報到2、3次，大家一起談笑、消磨時間，到傍晚就回家。

起初，矢崎對於這樣做是否道德抱持着懷疑的態度，怕會給店裏的人帶來麻煩。然而，在感到空虛的時候，那些友好對待他的老人家們，讓矢崎萌生想加入這個團體的念頭。於是第二天，矢崎再度去了美食廣場，這次他和「前輩」們坐在同桌。

當和這群老人家分食薯條的時候，矢崎不禁感慨：「確實，最近吃不了太多油膩的東西了，像這樣分着吃不也很好嗎。反正我已經不是老師了，誰來責備我呢？大家都很孤單，就這樣填補着孤獨，晚年不知道有甚麼，錢不減少的話不就行了嗎」。就這樣，矢崎融入了他們，開始和聚集在美食廣場的前輩們一起消遣時光。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】