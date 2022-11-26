財務自由｜有買股票、保險便以為識理財？6個謬誤或令你經濟受困

許多人以為買幾張股票，或是買一些保單就算是做好理財規劃，理財專家認為，沒有緊急預備金、保險保不夠、貸款只還最低金額、買太多房子、不積極儲蓄以及為自己存錢之前先幫孩子儲蓄，都將成為邁向財富自由的阻礙。



外媒《CNBC》報道，摩根大通資產管理部門解決退休方案前主管Anne Lester表示，她見過6個30多歲人士常犯的錯誤，也提醒這些錯誤如何避免：

所謂理財，可不是買幾個「理財產品」就成啊！（按圖了解）

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1. 沒有緊急預備金

緊急預備金是避免晚年出現債務的關鍵，理想的情況下，帳戶內應該要有3到6個月的生活費用，可以度過任何突發事件，例如失業或昂貴的醫療費。

此外，緊急預備金應存入儲蓄帳戶，而不是投資的帳戶，如此一來在有需要的時候就能動用，不必擔心受市場波動影響。

2. 保險不足

許多人不喜歡購買保險，但是沒有保險的後果可能會很嚴重，只要1次的緊急事故就足以改變人生財務軌跡。Anne Lester表示，有幾種保險是她建議應該要有的：

人壽保險：若不幸離世，可代替配偶或孩子的收入

健康保險：確保在生病時，不會因大筆醫療費而破產

殘疾保險(失能險)：確保受傷或無法工作時能夠維持生活水平

產險：預防失竊或火災等其他災難造成的損壞



3. 面對高息債務只繳最低金額

越快還清債務，就有越多的錢實現其他財務目標，在年紀越來越大之後，會變得更加重要，她建議可以盡快還清高息債務，不過，面對低息債務暫時只繳最低金額是可以的。

4. 買太多房子

房價越來越高，擁有房屋雖然令人欣慰，甚至可以創造財富，但也必須確保有足夠的能力負擔，房子所產生的維修、保養費用，不單單只有房貸而已。此外，也要預防未來收入可能生變，是否有能力繼續負擔的情況發生。

5. 不積極為退休儲蓄

30多歲時，退休感覺很遙遠。但是，現在為退休所存的每1塊錢，都比你在40多歲或50多歲省的錢，還多了10至20年的複利，錢會變得更多。

6. 先幫孩子存錢

一旦成為父母，很自然地想把孩子的需求放在自己的前面。她舉例，支付大學費用的方式有很多，為了存孩子大學學費，而忽略退休儲蓄是一個相當大的錯誤。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】