00後整頓職場？年輕人敢反抗上司　全因他們「敢做一事」你卻不敢

每個世代生活的背景、環境各不相同，而隨着年輕世代逐漸成年、步入社會，他們在職場上的表現也備受關注。日前就有網友分享一張哽圖，比較80、90後和00後若被上司責備會有何反應，圖中的年輕世代敢說敢言，會選擇直接反嗆上司，這也讓主不禁好奇，「真的有年輕人上班敢擺爛，甚至兇上司、兇老闆的嗎？」



一位網友在PTT以「現在年輕人上班真的敢兇上司？」為題發文，表示自己在網上看到一張圖片，比較不同世代在職場上，會如何應對上司的批評。圖中的80、90後，在遭到上司訓斥時，大多是默不吭聲、表現禮貌，甚至還會向對方鞠躬；但00後的新人如果遇到相同的情境，卻會選擇甩態（意即擺高姿態、耍脾氣）、擺爛，甚至可能會反嗆上司。

事主觀察自己的職場環境，以資深員工居多，實際的情境也和這張圖片吻合，「真的上司說甚麼就做甚麼，沒經歷這種場面」。他也忍不住好奇，「有人身邊同事有年輕人，真的上班敢擺爛，甚至兇上司、兇老闆的嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛分享自己觀察到的現象，不少人認同，遇過許多年輕族群選擇裸辭，擺爛更是常態：

・「不然哩，一堆不爽就直接走的啊」

・「多的是隔天就不見人影的」

・「會喔 ，放假想請就請」

・「有直接離職的，當面噴回去的還沒看過」

・「現在是真的不爽就離職」



・「擺爛的不少吧，但是要罵回去是另個等級了」

・「兇沒有用啦，他直接丟一句『不爽不要幹，你是能怎樣，你以為老闆有差你這個員工膩』」

・「擺爛是真的，罵回去的倒是沒遇過，畢竟少子化，缺工到爆」

・「遇過的是乾脆擺爛或直接離職，畢竟當上司的一般也不會把場面搞得太難看，真罵回去我會先懷疑上司有問題」



更有網友開始分析、解讀原因，指出現在的年輕世代，相較之下生活負擔較小：

・「沒女友、沒小孩、沒房貸壓力的話，現在還真的有些敢」

・「沒房、沒車、沒老婆小孩，你想發神經隔天就看不到我，謝謝」

・「有沒有貸款有關係吧，有房貸、有車貸、要養家庭真的乖，沒房貸就硬幹起來」

・「沒房、沒車、沒結婚、沒小孩，單身貴族根本不缺錢沒壓力，那為甚麼還要受氣」



也有人站在上司的角度思考，怨嘆現在要留住員工不容易：

・「也懶得兇了，早上開會罵完，下午直接No show（預訂好座位卻未出席的人，在此意指缺席、消失）」

・「現在缺工缺的要命，上司也不敢講甚麼，多嘴一句人就跑了，然後直接開天窗」

・「半年才找滿新的一批，從此不敢隨便兇員工了」

・「現在基層上司很難做人，有上面長官的壓力，還有底下寶貝蛋要顧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】