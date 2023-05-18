打工仔惡過老細？在搶人才時代　「聽話」已非衡量年輕人好壞標準

最近去大學聽一個免費講座，講者對內容非常用心講解。在長達兩個半小時的講座之後，主辦方代表對在場聽眾說：「多謝你們的參與，也多謝你們把寶貴的時間用在這裏……」



我聽到之後心想：「吓？！這是一個免費講座，我免費來學習，主辦方還要謙遜地多謝我的時間，這究竟是甚麼的世界？」

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朋友小企業的遭遇

我有一位朋友是小企業的老闆，最近我和他的公司有一些業務往來，他安排一位同事和我接口。我發現朋友的同事工作異常「甩漏」，不斷有新的錯處以致浪費人力物力。

我無法忍受，於是直接致電這位老闆朋友希望改善，朋友卻用無可奈何的語氣對我說：「現在請人很艱難，吸引不到做得好又穩定的人加入，請你多多體諒吧。」

我心中想：相信不少小企業也遇到這樣的困境，公司規模細，製造不了上流空間；公司不出名，工作經驗認受性較低； 公司業務不太突出，所能負擔的薪金也不太高。這樣的小企業，要在人吃人的商業社會生存，實在非常非常困難。

昔日想法已然落伍

我作為一個四十幾歲的中年人，當然也曾年輕過。

在我少年十八廿二時，事業擁有至高無上的優先次序，無論在上班前溫習有多疲累，一到開工時間，便「撻着」無窮無盡的精力引擎，全力爭取表現。要是下班那一刻不是做到筋疲力竭，搏盡表現，那麼那一天便算是浪費了。

今天的我回想年少階段，我想，昔日的態度經已不合時宜了。

今時今日，員工才是老闆的老闆：員工明明可以不工作環遊世界，享受人生，卻犧牲自己寶貴青春，幫老闆賺錢。究竟是誰人靠誰人，那還用說嗎？

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學生才是老師的老闆

網上經常彈出無數個學校招生廣告。對的，在教育經已變成商品的今時今日，有酒食先生饌，有事弟子服其勞的態度已經不合時宜，學生才是老闆才對！

當然某些神科依然爭崩頭，但在大部分的情況下，學校爭學生是多於學生爭入學的。

現代社會經已進化

我公司絕大多數員工都是年青的九十後或者千禧後，的而且確，他們都是社會中的精英：自發性高，思路清晰，適應力強，做事勤快。

在日常工作上，我基本上沒有甚麼實際事務需要領導他們。我比較花心思的，就是在內營造良好工作氣氛，設立人性化的制度；在外學習新知識概念，灌溉這些幼苗。

社會對七、八十後不公平？

我有時又會聽到一些說法：七、八十後年輕的時候，要對上司阿諛奉承，現在爬升至上司位置，又要放下身段和年青一代保持友好關係，豈非十分不公？

計我話，沒有所謂公平不公平，七、八十後也可以毅然放棄高薪厚職，環遊世界享受人生（或者躲在家裏玩手機渡日）。你不這麼做，是你衡量過輕重之後的抉擇，又或者，努力工作是你的爸爸媽媽幾十年前焊在你腦海中的信念，令你揮之不去。

結語

學生是老師的服務對象，員工也是老闆的服務對象，這是香港社會的大勢所趨。其實中年一代也可以好像年青一代一樣灑脫，只不過機會成本太高，放不低而已。

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